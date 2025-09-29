Thầm lặng bên bệnh nhân tâm thần

Tròn 30 năm gắn bó với bệnh viện, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí có lúc đối diện với nguy hiểm, nhưng bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thắm, Trưởng khoa nữ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa chưa bao giờ nản lòng. Bởi, ngay từ nhỏ, mỗi lần theo bố đến bệnh viện, hình ảnh người bố trong chiếc áo blouse trắng, tận tâm với bệnh nhân tâm thần đã gieo vào lòng chị sự ngưỡng mộ, trở thành động lực quyết tâm theo đuổi ngành y.

BSCKII Nguyễn Thị Thắm, Trưởng khoa nữ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa trò chuyện với người bệnh.

Thương cảm với số phận những bệnh nhân kém may mắn, năm 1995 sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, chị về làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Luôn nhiệt huyết, đam mê với nghề, bác sĩ Thắm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn trong khám, chữa bệnh, minh chứng rõ nét nhất là chị có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được các cấp ghi nhận.

Bác sĩ Thắm chia sẻ, ở khoa nữ, phần lớn bệnh nhân điều trị cấp tính, mãn tính, bệnh nhân kích động, hành vi nguy hiểm, có ý tưởng và hành vi tự sát, chống đối ăn uống, nghiện ma túy và các chất tác động tâm thần khác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, bản thân cần có “tinh thần thép”. Tuy nhiên, có thời gian công việc áp lực, chị cũng có lúc dao động, suy nghĩ đến việc bỏ nghề đến làm việc tại một bệnh viện khác đỡ vất vả hơn. Nhưng hàng ngày nhìn thấy những mảnh đời kém may mắn, chị đã chọn ở lại.

Trên cương vị là Trưởng khoa, bác sĩ Thắm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tìm tòi, học hỏi, đầu tư thời gian xây dựng kế hoạch của khoa sát với thực tế; tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động, đôn đốc cán bộ trong khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thăm khám, điều trị, chị trò chuyện với bệnh nhân, coi họ như người thân, từ đó tạo dựng niềm tin, mối quan hệ thân thiết để khơi gợi ý chí quyết tâm chiến thắng bệnh tật. “Bệnh nhân tâm thần là những người yếu thế nhất trong xã hội. Chỉ cần chứng kiến người bệnh có thay đổi bệnh tốt lên từng ngày, hay ổn định, khỏi bệnh, hòa nhập với cộng đồng là tôi vui, hạnh phúc lắm rồi”, bác sĩ Nguyễn Thị Thắm chia sẻ.

Đó cũng là tâm sự của bác sĩ CKI Trịnh Minh Phượng, Khoa lão khoa. 11 năm công tác trong ngành y thì chị đã có 8 năm gắn bó với Khoa lão khoa. Chị Phượng vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên về làm việc tại Khoa lão khoa với những bỡ ngỡ và không tránh khỏi tâm trạng lo lắng. Vì đây là nơi điều trị nội trú cho các bệnh nhân tâm thần cấp tính, mãn tính, bệnh lý của người già như sa sút trí tuệ trong bệnh lý Alzheimer, rối loạn hoang tưởng thực tổn, rối loạn khí sắc thực tổn. Nhiều bệnh nhân không làm chủ được bản thân, luôn sống trong thế giới hoang tưởng, ảo giác...

“Với những bệnh nhân này thường có xu hướng phủ định bệnh, giấu bệnh, vì vậy bác sĩ phải trao đổi, lấy thêm thông tin từ người nhà để có phác đồ điều trị hiệu quả. Đồng thời, để giúp bệnh nhân tiến triển tốt hơn, ngoài việc sử dụng thuốc, các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây còn sử dụng nhiều biện pháp tâm lý, liệu pháp nhận thức hành vi", bác sĩ Trần Minh Phượng chia sẻ.

Được tận mắt chứng kiến công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tâm thần của đội ngũ nữ y, bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa mới thấy đây là công việc khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để lựa chọn. Chính sự hy sinh thầm lặng, tình yêu thương và lối sống gần gũi, tâm lý của bác sĩ là liều thuốc hữu hiệu giúp bệnh tình của người bệnh nhanh chóng ổn định để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu