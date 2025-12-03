Thăm, động viên các HLV, VĐV Thanh Hóa dự SEA Games 33

Ngày 03/12, tại Trung tâm Đào tạo VĐV Cấp cao quốc gia, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Thanh Hóa do đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm, gặp mặt và động viên các HLV, VĐV Thanh Hóa đang tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 33.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Trung tâm Đào tạo VĐV Cấp cao quốc gia; lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa cùng các HLV, VĐV của tỉnh.

SEA Games 33 được tổ chức từ ngày 1 đến 21/12 tại Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, tranh tài ở 47 nội dung với mục tiêu giành 110 HCV.

Trong đó, thể thao Thanh Hóa đóng góp 18 thành viên thuộc danh sách đoàn (gồm 2 HLV, 16 VĐV). 2 HLV tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia gồm: HLV Trần Văn Sỹ (điền kinh) và HLV Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat).

Các VĐV, HLV Thanh Hóa dự buổi gặp mặt.

Các VĐV tham gia SEA Games 33 của tỉnh Thanh Hóa hội tụ nhiều gương mặt sáng giá, giàu kinh nghiệm như: Quách Thị Lan (điền kinh), Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên (Pencak Silat), Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay).

Đặc biệt, ở môn bóng đá nam, người hâm mộ xứ Thanh đặt niềm tin vào 3 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Đông Á Thanh Hóa là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận đã chính thức có tên trong danh sách dự giải.

Ngoài ra còn có những gương mặt mới đầy triển vọng, hứa hẹn tạo nên bất ngờ như Bùi Thị Thu Hà (điền kinh); Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat), Trần Xuân Dũng (cử tạ), Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Đức Cường (Jujitsu); Mai Anh Tuấn (bắn súng), Nguyễn Trọng Hải (bắn cung) và Lê Thị Bích (triathlon).

Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa Lê Văn Trung tin tưởng vào bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các HLV, VĐV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các HLV, VĐV trong quá trình tập luyện, vượt qua khó khăn khi nước chủ nhà cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh.

Đồng chí Lê Văn Trung mong rằng các HLV, VĐV giữ vững tâm lý bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo; luôn nỗ lực vượt lên chính mình, phấn đấu giành thành tích cao nhất, đem vinh quang về cho thể thao nước nhà nói chung và thể thao Thanh Hóa nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, HLV trưởng ĐT Pencak Silat quốc gia phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt các HLV, VĐV tham gia SEA Games 33, HLV Nguyễn Văn Hùng (Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia) bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh và ngành: "Sự hiện diện và động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL ngày hôm nay là nguồn động lực tinh thần to lớn đối với anh em HLV và VĐV trước ngày lên đường. Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực tỏa sáng tại đấu trường khu vực để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ tỉnh nhà".

VĐV Quách Thị Lan quyết tâm mang thành tích cao nhất về cho Tổ quốc.

Cùng chung khí thế đó, VĐV Quách Thị Lan - niềm hy vọng vàng của thể thao xứ Thanh thay mặt các VĐV phát biểu: “Dù biết phía trước là rất nhiều thử thách, nhưng tôi và các đồng đội xin hứa sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực, quyết tâm mang thành tích cao nhất về cho Tổ quốc và làm rạng danh thể thao Thanh Hóa”.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Trung cùng các thành viên trong đoàn đã tặng quà, gửi lời chúc lên đường may mắn, thắng lợi tới các HLV, VĐV.

Các HLV và VĐV của tỉnh Thanh Hóa sẽ lần lượt lên đường cùng đội tuyển quốc gia các bộ môn sang Thái Lan thi đấu. Riêng các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Lào vào chiều ngày 3/12.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các VĐV Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ đóng góp xứng đáng vào bảng vàng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Hoàng Sơn