Thái Lan xúc tiến đại dự án Cầu cạn hơn 31 tỷ USD kết nối hai đại dương

Chính phủ của ông Anutin Charnvirakul hiện đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực từ chính phủ của bà Paethongtarn Shinawatra. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu chính thức trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, ông Anutin đã cho thấy quyết tâm và ưu tiên trong việc giải quyết các khó khăn về kinh tế của Thái Lan.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu sau lễ nhận sắc lệnh phê chuẩn của Hoàng gia, tại Bangkok ngày 7/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thỏa thuận liên minh, chính phủ mới sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi công bố chính sách trước Quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới tại Thái Lan.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 12/9, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết chính phủ của ông đang khẩn trương xúc tiến đại dự án Cầu cạn (Land Bridge) trị giá gần 1.000 tỷ baht (31,5 tỷ USD).

Đây là một siêu dự án hạ tầng chiến lược nhằm kết nối Vịnh Thái Lan và Biển Andaman bằng cách xây dựng các cảng biển nước sâu hiện đại và hệ thống đường bộ, đường sắt, đường ống.

Mục tiêu chính của dự án là tạo ra một tuyến đường thương mại mới, rút ngắn hành trình cho tàu thuyền, tăng cường năng lực cạnh tranh của Thái Lan và trở thành trung tâm giao thương quốc tế, thay thế eo biển Malacca.

Tuy nhiên, hình thức hợp tác công tư (PPP) sẽ sử dụng mô hình Chi phí Ròng PPP với hợp đồng nhượng quyền 50 năm. Việc đấu thầu sẽ trao cho một công ty tư nhân duy nhất quyền xây dựng và quản lý toàn bộ dự án theo một hợp đồng duy nhất.

Chính phủ Thái Lan dự kiến mở thầu vào năm 2026, với giai đoạn đầu tiên dự kiến khai trương vào năm 2030. Việc nghiên cứu dự án và soạn thảo hồ sơ mời thầu (TOR) sẽ được sớm triển khai trong năm nay để tránh gián đoạn dự án.

Ngoài ra, chính phủ của ông Anutin cũng sẽ xúc tiến triển khai các dự án giao thông và cơ sở hạ tầng quan trọng trong thời gian tới gồm:

Dự án đường sắt cao tốc cho ba sân bay hiện đang trong quá trình đàm phán sửa đổi hợp đồng và dự kiến sẽ sớm hoàn thành.

Dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc, Giai đoạn 2, đoạn Nakhon Ratchasima-Nong Khai, có giá trị 341 tỷ baht (10,74 tỷ USD). Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đang chuẩn bị phát hành TOR.

Dự án đường sắt đôi, Giai đoạn 2, sẽ bao gồm sáu tuyến đường, với tổng ngân sách 297 tỷ baht (9,35 tỷ USD), đang chờ Nội các phê duyệt

Dự án Đường Rama II đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Sân bay U-Tapao và việc mở rộng ba sân bay (Suvarnabhumi, Don Mueang và Chiang Mai), với trọng tâm chính là đầu tư từ khu vực tư nhân, đang chờ Nội các phê duyệt.

Ông Anutin tuyên bố rằng kỷ luật tài khóa phải được duy trì và giá trị đầu tư được đánh giá. Bất kỳ dự án nào gây gánh nặng cho ngân sách sẽ không được triển khai./.

