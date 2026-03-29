Thái Lan sẽ có chính phủ mới vào tuần tới

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, ông kỳ vọng nước này sẽ có chính phủ mới vào tuần tới, với danh sách các thành viên nội các mới sẽ được trình lên để Hoàng gia phê chuẩn vào ngày 30/3.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông cho hay chính phủ mới sẽ nhanh chóng trình tuyên bố chính sách trước Quốc hội để có thể bắt đầu hoạt động. Theo kế hoạch, tuyên bố chính sách có thể diễn ra vào khoảng từ ngày 7 - 9/4 và chủ yếu dựa trên các cam kết tranh cử của đảng Bhumjaithai Party, trong đó có giai đoạn tiếp theo của chương trình trợ cấp tiêu dùng.

Thủ tướng Anutin cũng đã xin lỗi người dân về những biến động liên quan đến cách thức điều hành giá dầu trong nửa đầu tháng 3. Ông cho biết, ban đầu chính phủ đã giữ ổn định giá trong 15 ngày nhằm giảm gánh nặng cho người dân. Tuy nhiên, khi tình hình tại Trung Đông kéo dài, cần phải áp dụng các biện pháp phù hợp hơn để giảm thiểu tác động. Chính phủ đã chấm dứt việc áp trần giá dầu và đang lên kế hoạch cắt giảm thuế dầu, cùng với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm giảm tác động của việc giá dầu tăng.

Một quan chức Bộ Tài chính, ông Lavaron Sangsnit, cho biết chương trình trợ cấp tiêu dùng sẽ được triển khai sau khi chính phủ mới được thành lập.

Thủ tướng Anutin kêu gọi người dân không hoảng loạn, khẳng định nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn dồi dào. Ông nhấn mạnh việc dỡ bỏ trần giá không đồng nghĩa với thả nổi hoàn toàn, do vẫn còn cơ chế hỗ trợ thông qua quỹ bình ổn giá dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon cho biết, Thái Lan hiện có lượng dự trữ dầu đủ dùng trong 107 ngày, đồng thời các lô hàng bổ sung dự kiến sẽ cập cảng từ tháng 4 đến tháng 5.

Thanh Vân

Nguồn arise.tv.