Tàu vận tải nghìn tấn mắc cạn tại vùng biển xã Tiên Trang, 19 thuyền viên an toàn

Khoảng rạng sáng 26/8, tàu vận tải Thanh Thành Đạt 99 cùng 19 thuyền viên đã bị sóng lớn đánh trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển xã Tiên Trang. Rất may, toàn bộ thuyền viên đều an toàn, các lực lượng chức năng đang phối hợp hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Khoảng 23h30 ngày 25/8, trong quá trình tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện một tàu vận tải biển trôi dạt tại khu vực xã Tiên Trang (huyện Quảng Xương cũ), cách bờ khoảng 2 hải lý. Thời điểm phát hiện, tàu không bật đèn tín hiệu, không thả neo, sóng to gió lớn khiến phương tiện dạt vào bãi cạn.

Tàu mắc cạn tại khu vực thôn Bình, xã Tiên Trang, cách bờ khoảng 70-100m.

Đến 1h30 ngày 26/8, con tàu bị sóng đánh dạt và mắc cạn tại khu vực thôn Bình, xã Tiên Trang, cách bờ khoảng 70-100m. Qua kiểm tra, xác định đây là tàu vận tải Thanh Thành Đạt 99, có chiều dài 151m, rộng 26m, với 19 thuyền viên do thuyền trưởng Hoàng Văn Hợp (quê Nghệ An) điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/8, tàu rời cảng Tịnh Long (Nam Định) để vận chuyển hàng về cảng Nghi Sơn. Tuy nhiên, khi vào khu neo đậu, do ảnh hưởng sóng lớn, gió mạnh, tàu không thể thả neo và bị trôi dạt vào bãi cạn.

Rất may, toàn bộ 19 thuyền viên đều an toàn. Thuyền trưởng đã chủ động liên hệ với Cảng vụ Nghi Sơn để được hỗ trợ đưa tàu vào bờ.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn đang giám sát tình hình, phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Nhóm PV Thời sự