Đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng 27/12, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội thi đua khuyến học và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu lần thứ V, giai đoạn 2021-2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương HKH Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, hội viên HKH các cấp.

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt nhấn mạnh: Đại hội thi đua khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V là dịp để đánh giá kết quả phong trào thi đua khuyến học trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng các mô hình học tập.

Đồng thời, đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của công tác khuyến học trong giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng xã hội học tập (XHHT) bền vững.

Trong 5 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng XHHT của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hệ thống HKH phát triển rộng khắp, vững mạnh, toàn diện. Hiện toàn tỉnh có 822 tổ chức hội, hơn 16.000 chi hội, với hơn 1,1 triệu hội viên, chiếm gần 1/3 dân số.

“Đây là con số ấn tượng, cho thấy phong trào khuyến học đã trở thành phong trào của toàn dân”, diễn văn nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng quỹ khuyến học, 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được 1.202 tỷ đồng quỹ khuyến học, mức huy động thuộc nhóm cao của cả nước. Từ nguồn quỹ này, gần 3 triệu lượt học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động được động viên, khen thưởng, hỗ trợ.

Các mô hình học tập cũng phát triển sâu rộng, đến năm 2025, toàn tỉnh dự kiến đạt 85,8% gia đình học tập; 85,4% dòng họ học tập; 90,17% cộng đồng học tập; 90,7% đơn vị học tập và 58,25% công dân học tập. Những con số này không chỉ vượt chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương HKH Việt nam và của UBND tỉnh giao, mà còn thể hiện sự chuyển biến nhận thức “học tập không chỉ dành cho học sinh, mà cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi”.

Chủ tịch HKH Vương Văn Việt cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc. Toàn tỉnh có 2.721 tập thể, gia đình, dòng họ và cá nhân được Chính phủ, Trung ương HKH Việt Nam, UBND tỉnh và HKH các cấp biểu dương, khen thưởng.

HKH tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; liên tục 5 năm được Trung ương HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 6 Bằng khen...

Tại đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã báo cáo tham luận, làm rõ thêm kết quả đạt được trong phong trào thi đua khuyến học; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc đẩy mạnh thi đua KH, KT, xây dựng XHHT ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời thể hiện quyết tâm cùng HKH, cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt phong trào thi đua KH, KT trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương HKH Việt Nam Lê Mạnh Hùng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác KH, KT, xây dựng XHHT, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương HKH Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại đại hội.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng XHHT, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong học tập, các đồng chí đề nghị các cấp HKH trên địa bàn tỉnh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX để đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi số trong hoạt động KH, KT; gắn hoạt động khuyến học với nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, sự ấm no, hạnh phúc của mỗi gia đình, dòng họ.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập, củng cố, mở rộng tổ chức HKH sát với thực tiễn chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương gắn với nhiệm vụ khuyến học trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại đại hội.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa HKH với ngành Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan; tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Các đồng chí đề nghị các cấp HKH tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa theo hướng rộng mở, minh bạch, hiệu quả; xây dựng và phát triển các quỹ khuyến học, quỹ học bổng bền vững; ưu tiên hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, tôn vinh xứng đáng các tập thể, cá nhân có đóng góp cho giáo dục và cho công tác KH, KT, với phương châm mỗi sự đóng góp cho KH, KT chính là đầu tư cho tương lai của tỉnh nhà.

Không ngừng nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận các mô hình học tập; trong đó chuyển trọng tâm từ “đạt chỉ tiêu mô hình” sang “hiệu quả học tập thực chất”; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá gọn, dễ áp dụng... với tinh thần “ở đâu có người dân ở đó có hoạt động khuyến học”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp; các đoàn thể; cộng đồng doanh nghiệp; những người con quê hương Thanh Hóa ở trong và ngoài nước, cùng toàn thể Nhân dân tiếp tục đồng hành, chung tay hưởng ứng phong trào KH, KT, xây dựng XHHT; góp phần thực hiện khát vọng phát triển quê hương, xây dựng đất nước phồn vinh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tại đại hội, 56 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua khuyến học giai đoạn 2021-2025 đã được vinh danh, khen thưởng. Trong đó có 13 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam; 16 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 27 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của HKH tỉnh.

Tại đại hội, Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt cũng đã phát động phong trào thi đua khuyến học giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng việc học tập suốt đời trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

