55/166 xã, phường mất điện lưới, gần 334 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), đến 8h ngày 26/8, bão số 5 (Kajiki) đã ảnh hưởng và làm gián đoạn cấp điện diện rộng trên địa bàn tỉnh: 2 đường dây 110kV, 70 đường dây trung áp, 2.785 trạm biến áp bị ảnh hưởng; 333.959 khách hàng tại 55/166 xã, phường đang mất điện. Gió giật mạnh kèm mưa lớn làm đổ gãy 93 cột trung, hạ áp.

PC Thanh Hóa huy động lực lượng xử lý sự cố ngay trong đêm 25/8.

Hiện nay, 100% quân số các phòng, ban và đơn vị trực thuộc của PC Thanh Hóa đang ứng trực, kiểm tra, khắc phục từng tuyến để sớm cung cấp điện cho người dân; đồng thời, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương án theo diễn biến thời tiết, chú trọng các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Lực lượng xung kích được lập danh sách, kho vật tư dự phòng được rà soát, sẵn sàng điều phối.

PC Thanh Hóa sẽ ưu tiên cấp điện cho các đơn vị như: bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, đơn vị thủy nông. Cùng với đó, các đơn vị cũng tổ chức khoanh vùng sự cố, cô lập khu vực mất an toàn, huy động tối đa phương tiện để từng bước khôi phục, trước hết là phụ tải trọng điểm.

Sáng 26/8, Giám đốc PC Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc cùng toàn bộ các nhà thầu, đơn vị thi công; tập trung rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng vào cuộc khắc phục sự cố thiệt hại do bão số 5 gây ra ngay khi đảm bảo điều kiện an toàn.

PC Thanh Hóa họp khẩn triển khai các phương án khắc phục sự cố do bão số 5 gây ra ngay trong sáng 26/8.

Dự kiến trong đêm nay (26/8), sẽ bắt đầu khôi phục lưới trung áp và cấp điện trở lại cho khu vực đủ điều kiện an toàn.

Nhóm PV Thời sự