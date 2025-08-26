Sạt lở nhiều tuyến giao thông; Quốc lộ 15C bị chia cắt

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đến 7h00 ngày 26/8 các tuyến đường được giao quản lý trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vị trí ngập lụt, chia cắt và sạt lở.

4km Quốc lộ 15C bị ngập

Thông tin từ Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi, do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 15C bị ngập từ 6h sáng ngày 26/8.

Quốc lộ 15C bị ngập (đoạn km14+700)

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, nước sông Luồng dâng cao đã gây ngập úng, chia cắt Quốc lộ 15C. Đoạn đường bị ngập kéo dài khoảng 4km, từ Km10+500 đến Km14+700, thuộc địa bàn xã Nam Xuân.

Theo quan sát ban đầu, đoạn đường bị ngập sâu khoảng 50-80cm. Trong khi đó, nước sông Luồng vẫn tiếp tục dâng cao.

Đoạn đường bị ngập tại km10+500.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị có chức năng quản lý đoạn đường phong tỏa giao thông qua đoạn bị ngập. Trong khi đó, chính quyền địa phương đã phân công lực lượng trực gác, ngăn không cho người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cũng đã thông tin cho chính quyền các xã ở khu vực huyện Mường Lát cũ để thông báo cho người dân, doanh nghiệp chủ động hướng giao thông theo Quốc lộ 16 nếu có nhu cầu, để đảm bảo an toàn.

Ngập lụt Quốc lộ 15 đoạn qua xã Nam Xuân.

Tại Km43+500-Km44+200/QL.47 xã Thọ Phú, mực nước ngập sâu là 0,4m, gây tắc đường. Đoạn Km14+500-Km14+600/QL.15 xã Nam Xuân, mực nước ngập sâu là 0,7m và gây tắc đường. Cầu Mùn Km92+660/QL.217 xã Bá Thước, mực nước ngập sâu là 0,3m, gây tắc đường.

Sạt lở Quốc lộ 15 đoạn qua xã Pù Nhi.

Sạt lở và ngập trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh

Trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở taluy dương tại 6 vị trí, với khối lượng khoảng 10.000m3. Trong đó, trên tuyến Quốc lộ 16 tại các vị trí Km8+250 thuộc xã Trung Sơn, Km27+300 thuộc xã Mường Lý, Km70+080 và Km73+00 thuộc xã Hiền Kiệt; tuyến Quốc lộ 15C tại vị trí Km91+750 xã Pù Nhi hiện nay các vị trí liên tục sạt lở gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Hiện vị trị sạt lở gây tắc đường tại lý trình Km55+390-Km55+420/QL.15 thuộc xã Hồi Xuân đã thông xe.

Trên các tuyến đường tỉnh, mưa lớn gây ngập tại 14 vị trí gây tắc đường, đoạn qua các xã Thăng Bình, Kim Tân, Thường Xuân, Luận Thành, Vạn Xuân, Hóa Quỳ, Ngọc Trạo, Quý Lương, Thanh Kỳ, Tam Văn... Hiện nay, do vị trí tràn trên các tuyến ngập sâu gây tắc đường; vì vậy đơn vị quản lý đường bộ chưa tiếp cận vị trí để đảm bảo giao thông, xử lý hót dọn.

Mưa lũ gây ngập lụt đường tỉnh 521B đoạn qua xã Bá Thước.

Khi mưa lũ xảy ra, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông, như: phát cây, hót sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu,... đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Vì vậy, ngoài các vị trí tràn, sạt lở bị ách tắc cục bộ nêu trên; các vị trí sạt lở, hư hỏng trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh đến thời điểm báo cáo đã được xử lý đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Nhóm PV Thời sự