Quảng Yên nỗ lực vì Nhân dân phục vụ

Những ngày cuối năm, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Yên diễn ra khá nhộn nhịp, với nhiều người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Dù số lượng giao dịch tăng cao, song mọi người đều chấp hành tốt nội quy công sở, chủ động ngồi chờ theo thứ tự; các bước tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được cán bộ, công chức (CBCC) thực hiện theo đúng quy trình, thể hiện tinh thần phục vụ Nhân dân tận tình, trách nhiệm.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Yên hướng dẫn công dân tra cứu TTHC.

Trong lúc chờ làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh Bùi Công Tài ở thôn 2 cho biết: “Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã, tôi còn bỡ ngỡ, tuy nhiên được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo từng bước và các thủ tục được giải quyết nhanh gọn trong thời gian ngắn. Tôi rất hài lòng trước những thay đổi tích cực không chỉ về cơ sở hạ tầng mà đội ngũ CBCC luôn gần dân, sát dân, nhiệt tình, trách nhiệm để phục vụ người dân một cách tốt nhất”.

Không chỉ anh Tài mà nhiều người dân khi đến làm TTHC tại đây đều dành nhiều lời khen ngợi về sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ CBCC nơi đây. Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, xã Quảng Yên đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ của đội ngũ CBCC, qua đó thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trung tâm PVHCC xã Quảng Yên được sửa chữa, nâng cấp từ trụ sở Công an xã Quảng Yên cũ và được đầu tư đồng bộ trang thiết bị như: hệ thống máy tính, máy in, 4 máy scan, máy lấy số thứ tự, màn hình led, 6 led bàn quầy, máy photocopy, điều hòa và hệ thống mạng tốc độ cao. Khu vực ngồi chờ được bố trí đầy đủ bàn ghế, biển chỉ dẫn rõ ràng; các quầy làm việc được sắp xếp theo từng lĩnh vực, phù hợp với từng vị trí làm việc của CBCC để người dân biết và thuận tiện trong quá trình giao dịch. Xã đã phân công cán bộ tiếp nhận, phân loại hồ sơ và trả kết quả là những người có chuyên môn nghiệp vụ, luôn có thái độ nhiệt tình, tận tụy hỗ trợ người dân trong giải quyết TTHC. Đồng thời, niêm yết công khai 432 TTHC và 42 TTHC miễn phí tại Trung tâm PVHCC xã và trang thông tin điện tử UBND xã có đường link kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Kết quả giải quyết TTHC, danh sách công chức tiếp nhận hồ sơ cũng được công khai để người dân, tổ chức dễ dàng theo dõi, giám sát. Đến nay, 100% hồ sơ trực tuyến nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia được tiếp nhận, xử lý đúng thời gian quy định, qua đó tạo được sự tin tưởng và đánh giá cao từ người dân.

Ông Trần Ngọc Danh, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Yên, cho biết: “Trong quá trình giải quyết TTHC, xã cũng luôn quan tâm, ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế, như: người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tại Trung tâm PVHCC xã bố trí riêng một bàn hướng dẫn, phục vụ người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế. Đồng thời, cử cán bộ hoặc tình nguyện viên đến hỗ trợ tại nhà với những trường hợp người dân không thể đi lại, việc làm này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau trong việc thực hiện cải cách hành chính".

Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, tuy nhiên với tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tình, chu đáo, đội ngũ CBCC Trung tâm PVHCC xã Quảng Yên đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả. Điều này đã được minh chứng qua con số, từ ngày 1/7 đến ngày 22/12, trung tâm đã tiếp nhận 2.693 hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, trong đó có 1.468 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 1.225 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; không có kiến nghị, phản ánh của người dân về tinh thần thái độ chưa tốt của CBCC của trung tâm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo niềm tin và hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền xã Quảng Yên.

Bài và ảnh: Trung Hiếu