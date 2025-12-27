Lan tỏa khát vọng của tuổi trẻ xứ Thanh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Trẻ trung, thông minh, năng động và luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được nhiều thành tích ấn tượng ở độ tuổi còn rất trẻ - đó là dấu ấn mà những “người trẻ” xứ Thanh để lại tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Trong số 34 đại biểu chính thức của tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này, nhiều người mới chỉ ở độ tuổi 20, 30 nhưng đã khẳng định được bản thân bằng bảng thành tích ấn tượng.

Vận động viên Hoàng Thị Tình (thứ 2 từ trái sang) nhận HCV tại giải Judo Lima Panamerican 2024.

Sinh năm 1994, Hoàng Thị Tình được mệnh danh là một trong những “cô gái vàng” của thể thao Thanh Hóa.

Bén duyên với Judo từ khi mới bước vào độ tuổi 15, trải qua hàng chục năm miệt mài tập luyện và thi đấu, đến thời điểm hiện tại, Hoàng Thị Tình đã sở hữu cho mình một bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ với 3 HCV tại các kỳ SEA Games 30, 31, 32; HCV tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á; HCV Giải Lima Panamerican Open 2024 tại Peru, và đặc biệt là tấm vé lịch sử dự vòng Chung kết Olympic Paris 2024...

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Hoàng Thị Tình mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu và nỗ lực thực hiện giấc mơ võ thuật. Ý chí quyết tâm bền bỉ đã giúp cô bé sinh ra tại làng quê ven biển xứ Thanh trở thành một trong những VĐV Judo hàng đầu châu Á.

Hoàng Thị Tình chia sẻ: "Là đại biểu của tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi mong muốn góp một tiếng nói nhằm lan tỏa những giá trị mà thể thao đem đến cho cuộc sống, đồng thời mong muốn được giao lưu, học hỏi các bạn trẻ tại Đại hội, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn".

Đại úy Lê Trọng Linh, Trung đội trưởng Trung đội SMPK 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê.

Đại úy Lê Trọng Linh sinh năm 1998, hiện là Trung đội trưởng Trung đội SMPK 12,7mm, Đại đội Pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, Ban Chỉ huy PTKV 5 - Tĩnh Gia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Năng nổ, tích cực trong công tác, Đại úy Linh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn...

Là đại diện cho thế hệ trẻ của LLVT Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại úy Lê Trọng Linh cho biết: "Đây là cơ hội để tôi gặp gỡ, giao lưu với các cá nhân, điển hình tiên tiến trong cả nước, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ của LLVT; qua đó tiếp thêm sức mạnh, nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN...".

Đại biểu Phạm Đoàn Nhật Anh.

Sinh năm 2004, Phạm Đoàn Nhật Anh là một trong những đại biểu trẻ nhất của Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Là sinh viên, cán bộ Đoàn tiêu biểu của Trường Đại học Hồng Đức, Nhật Anh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động, đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Nhật Anh chia sẻ: "Em cảm thấy rất tự hào khi đại diện cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nói riêng và đại diện cho sinh viên tỉnh Thanh Hóa nói chung về tham dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn Quốc lần thứ XI. Đây là cơ hội tốt giúp em phát triển và hoàn thiện bản thân, bước ra ngoài để học hỏi, mở rộng kiến thức, vốn hiểu biết và cải thiện các kỹ năng xã hội, giữ đúng vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ làm theo lời Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bằng những câu chuyện hay, những hành động đẹp về hành trình nỗ lực của bản thân, các đại biểu trẻ của Thanh Hóa đã góp phần lan tỏa tiếng nói và khát vọng của tuổi trẻ xứ Thanh, làm đẹp thêm vườn hoa hương sắc của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

An Thư