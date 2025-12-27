Hơn 300 thanh niên phường Hạc Thành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/12, Đoàn phường Hạc Thành tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo về bảo vệ môi trường được phường Hạc Thành xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều chương trình, mô hình, dự án gắn với các giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường đã được triển khai, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các đồng chí lãnh đạo phường cùng đoàn viên, thanh niên dự lễ ra quân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vệ sinh môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân chưa thực hiện nghiêm túc quy định về thu gom, phân loại và xử lý rác thải; còn đổ rác tùy tiện ra đường, nơi công cộng, đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định. Việc huy động Nhân dân tham gia dọn vệ sinh hằng tuần chưa được duy trì thường xuyên; vẫn còn tình trạng rác thải, nước thải gây ô nhiễm tại nhiều điểm công cộng.

Các đơn vị tham gia phát quang cây cỏ, bụi rậm bên bờ sông Bến Ngự.

Thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, Đảng ủy phường Hạc Thành đã ban hành Công văn số 567CV/ĐU để triển khai thực hiện.

Thanh niên Công an phường Hạc Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Thực hiện Công văn số 567CV/ĐU của Đảng ủy phường, tại buổi ra quân, hơn 300 đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành, đoàn thanh niên Kho 661 (Cục Xăng dầu), Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã tham gia tổng dọn sinh môi trường.

Đoàn viên thanh niên phường Hạc Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng đã tập trung phát quang cây cỏ, bụi rậm bên bờ sông Bến Ngự; quét dọn và thu gom rác thải tồn đọng dọc tuyến đường Mai An Tiêm. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi, thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Đoàn viên thanh niên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Cùng với ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tính tự giác cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân phường Hạc Thành trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Tố Phương

