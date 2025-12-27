Khu nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa sẽ trở thành viện dưỡng lão tiêu chuẩn Nhật

Già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, một dự án hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã được ký kết, mở ra hướng đi bền vững và chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Công ty Cổ phần Nhân lực Hà Thành, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Du lịch 126 và Công ty TNHH Lotus Education ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Vào ngày 26/12/2025, tại Thanh Hóa, 3 đơn vị gồm Công ty Cổ phần Nhân lực Hà Thành, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Du lịch 126 và Công ty TNHH Lotus Education (đại diện cho Tập đoàn Care 21 Corporation của Nhật Bản) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển dụng, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành điều dưỡng - một lĩnh vực đang có nhu cầu nhân sự rất lớn tại cả Việt Nam và Nhật Bản.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc tận dụng Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở đào tạo thực hành. Nơi đây sẽ được trang bị thêm các phương tiện giảng dạy chuyên ngành, trở thành trung tâm đào tạo điều dưỡng theo mô hình kết hợp giữa lý thuyết và thực tế. Hàng năm, các bên sẽ xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, phối hợp tuyển chọn và đào tạo những học viên xuất sắc, đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của thị trường lao động Nhật Bản.

Ông Đào Quang Bính, đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Du lịch 126, chia sẻ: “Tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam hiện nay có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản cách đây khoảng 3 thập kỷ. Theo dự báo, đến năm 2038, tỷ lệ người trên 60 tuổi tại nước ta sẽ đạt khoảng 20,1%, đưa Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Do đó, việc hình thành sớm các mô hình chăm sóc người cao tuổi chuẩn mực là vô cùng cấp thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp Nhật Bản chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ và tiêu chuẩn quản lý.”

Về phía đối tác Nhật Bản, ông Teppei Nakatani, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotus Education cho biết, tập đoàn mẹ Care 21 Corporation có hơn 12.000 nhân viên trên toàn Nhật Bản, trong đó có hơn 500 lao động là người Việt Nam.

“Nhân sự Việt Nam trong lĩnh vực điều dưỡng luôn thể hiện năng lực xuất sắc và thường đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế. Đây chính là lý do chúng tôi đặc biệt quan tâm và mong muốn hợp tác sâu rộng để phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam", ông Teppei Nakatani nhấn mạnh.

Theo lộ trình, sau khi hoàn thành các mục tiêu đào tạo và tuyển dụng, các bên sẽ tiếp tục hợp tác triển khai hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng ngay tại chính khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường. Mục tiêu dài hạn là xây dựng tại đây một viện dưỡng lão đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam, đồng thời trở thành mô hình mẫu có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác.

