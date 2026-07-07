Tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz, ông Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố, Washington hoặc sẽ đạt được một thỏa thuận với Iran, hoặc sẽ “hoàn tất công việc”, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về việc tàu thương mại vừa bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Có thông tin tàu hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz tối 6/7. Iran hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận của báo giới. Ảnh : AP.

Theo đó hai quan chức Mỹ cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng ít nhất hai tên lửa nhằm vào các tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz trong tối 6/7, sau khi thỏa thuận tạm ngừng các vụ tấn công tại tuyến hàng hải này hết hiệu lực. Theo các nguồn tin, hai tàu bị hư hại đáng kể nhưng không có thương vong.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu chở dầu đang di chuyển gần bờ biển Oman đã bị trúng một vật thể chưa xác định, gây hỏa hoạn trên tàu. Cơ quan này xác nhận không có thương vong và không ghi nhận sự cố tràn dầu.

Reuters cho biết chưa thể xác minh liệu vụ việc trên có liên quan đến thông tin do Axios đăng tải trước đó hay không. Một trong những tàu được cho là bị tấn công là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Rekayyat của công ty Nakilat (Qatar). Theo các nguồn tin, con tàu bị hư hại ở mạn trái, phía trên phòng máy khi đang di chuyển gần cửa eo biển Hormuz thuộc Vịnh Oman.

Đến nay, Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận của báo giới.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran nhưng sẵn sàng hành động nếu đàm phán thất bại Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng khẳng định Washington sẵn sàng hành động nếu đàm phán thất bại.

Ông cho hay: "Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc sẽ hoàn tất công việc. Tôi muốn có một thỏa thuận hơn, vì không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người dân Iran", đồng thời cho rằng Mỹ có đủ khả năng gây tổn thất nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng và nguồn cung năng lượng của Iran nếu cần thiết.

Đáp lại, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolqadr bác bỏ các phát biểu của Tổng thống Trump, cho rằng đây là những tuyên bố “ảo tưởng”. Ông nhấn mạnh Iran không chấp nhận các lời đe dọa và kêu gọi Mỹ đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Các diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Axios.