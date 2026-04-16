Iran có thể tấn công, đánh chìm tàu Mỹ nếu eo biển Hormuz bị “kiểm soát”

Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, vừa đưa cảnh báo rằng Iran có thể tấn công và đánh chìm các tàu hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz nếu Washington tìm cách “kiểm soát” tuyến hàng hải trọng yếu này.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo, các tàu hải quân Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Ảnh: Wikimedia.

Trong một phát biểu hôm 15/4, ông Rezaei, người vừa được Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm làm cố vấn quân sự vào tháng trước, nói: “Ông Trump muốn trở thành lực lượng kiểm soát eo biển Hormuz. Đây có thực sự là nhiệm vụ của ông không?” Ông Rezaei nói thêm: “Những con tàu của các ông sẽ bị đánh chìm bởi những loạt tên lửa đầu tiên của chúng tôi và sẽ tạo ra mối nguy lớn đối với quân đội Mỹ”.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, chính phủ Iran cùng ngày đã kêu gọi thiết lập một “chế độ đặc biệt” đối với eo biển Hormuz, cho rằng tuyến hàng hải chiến lược này là “tài sản đặc biệt” của Tehran. Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani phát biểu: “Giống như mọi tài sản được sử dụng như công cụ tương tác và điều tiết quan hệ với các quốc gia khác, cần phải xác định một cơ chế đặc biệt cho tuyến đường này.”

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã buộc khoảng 10 tàu quay đầu và chưa có tàu nào vượt qua kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu. Tuy nhiên, phía Iran lại cho rằng vẫn có tàu tiếp tục di chuyển qua khu vực, làm nổi bật sự khác biệt trong thông tin từ hai phía.

Mỹ cảnh báo có thể áp thêm trừng phạt đối với các bên mua dầu Iran nhằm tăng sức ép trong các vòng đàm phán tiếp theo. Ngược lại, Iran được cho là đang xem xét các đề xuất liên quan đến việc đảm bảo tàu thuyền có thể đi lại an toàn qua một phần eo biển Hormuz trong trường hợp đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Các tàu vẫn đi qua Eo biển Hormuz bất chấp sự phong tỏa của Mỹ, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định đã kiểm soát tình hình. Ảnh: AFP.

Theo các nhà phân tích, dù chịu áp lực từ các biện pháp trừng phạt và phong tỏa, xuất khẩu dầu của Iran vẫn duy trì ở mức hơn 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 4, theo dữ liệu theo dõi vận tải biển, cho thấy dòng chảy dầu thô của nước này chưa bị gián đoạn hoàn toàn.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews/Reuters