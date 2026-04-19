Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, ít nhất hai tàu bị tấn công

Eo biển Hormuz - “yết hầu” năng lượng của thế giới tiếp tục nóng lên khi Iran siết chặt kiểm soát và phát tín hiệu hạn chế lưu thông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo không chấp nhận việc sử dụng tuyến hàng hải chiến lược này như một công cụ gây sức ép.

Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: GettyImages.

Tehran nêu rõ động thái trên nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố hải quân nước này sẵn sàng đối phó các thách thức an ninh.

Theo các nguồn tin hàng hải, ít nhất hai tàu đã bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz. Ấn Độ đã triệu Đại sứ Iran tại New Delhi để bày tỏ quan ngại, sau khi hai tàu treo cờ nước này bị trúng đạn.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cho biết việc kiểm soát eo biển bao gồm yêu cầu các tàu thanh toán chi phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường. Cơ quan này cũng cho biết Mỹ đã đưa ra các đề xuất mới thông qua trung gian Pakistan, song Tehran đang xem xét và chưa phản hồi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên vẫn duy trì trao đổi, song cảnh báo xung đột có thể tái diễn nếu không đạt được thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào giữa tuần tới.

Các tàu thuyền và tàu chở dầu di chuyển tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Musandam, Oman, ngày 18/4/2026. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin an ninh hàng hải cho biết một số tàu thương mại đã nhận được thông báo qua vô tuyến từ hải quân Iran yêu cầu không đi qua eo biển, đảo ngược tín hiệu trước đó về khả năng nối lại lưu thông.

Cuộc khủng hoảng hiện nay bùng phát từ cuối tháng 2, lan sang các khu vực lân cận và tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Hiện chưa có lịch cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên, song các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận dài hạn. Trong khi đó, áp lực trong nước tại Mỹ gia tăng khi giá nhiên liệu và lạm phát tăng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.