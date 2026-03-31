Tàu dầu Nga tiến vào cảng Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu

Ngày 31/3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga, chở 730.000 thùng dầu thô Urals của Nga đã đi qua vùng lãnh hải Cuba, gần căn cứ Guantánamo của Hải quân Mỹ đặt trong lãnh thổ Cuba mà không gặp trở ngại.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đã nêu ra vấn đề này trong các cuộc trao đổi với Mỹ. Nga luôn coi việc hỗ trợ Cuba như là trách nhiệm đối với bạn bè. Chúng tôi không thể làm ngơ trước khó khăn của người dân Cuba và sẽ tìm cách cung cấp thêm nhiên liệu cho họ".

Được biết, đây là con tàu chở dầu lớn đầu tiên cập cảng Cuba từ tháng 1 đến nay. Dầu thô Urals trên tàu là loại dầu chua trung bình được đánh giá phù hợp với các nhà máy lọc dầu Cuba, giúp đảo quốc này phần nào “giải cơn khát” năng lượng trầm trọng do chính sách cấm vận của Mỹ gây ra. Tuy nhiên, số dầu thô có thể mất vài ngày để được xử lý thành xăng, diesel và dầu nhiên liệu phục vụ phát điện.

Theo giới quan sát, số dầu của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng 9-10 ngày.

Về phía Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định với báo chí: "Đây không phải thay đổi chính sách. Chưa có bất kỳ thay đổi chính thức nào về chính sách trừng phạt. Như tổng thống đã nói, chúng tôi cho phép con tàu này cập bến Cuba để đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho người dân Cuba". Ngoài ra, bà khẳng định Mỹ vẫn “bảo lưu quyền tịch thu các tàu vi phạm lệnh trừng phạt và sẽ xử lý theo từng trường hợp cụ thể”.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố, nước này hoàn toàn có quyền gửi nhiên liệu đến Cuba, dù vì lý do nhân đạo hay thương mại.

Bà Sheinbaum tuyên bố: “Chính phủ Mexico luôn tìm cách hỗ trợ nhân đạo, và chúng tôi sẽ ra quyết định trong bối cảnh đó”, song không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc gửi dầu. Bà cũng khẳng định nhiều doanh nghiệp tư nhân tại Cuba, trong đó có các khách sạn, đã tiếp cận Chính phủ Mexico để mua dầu từ tập đoàn năng lượng nhà nước Pemex.

Nguồn: Reuters, CCTV News.