Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo du thuyền Anh trên eo biển Manche

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 cho biết, tàu khu trục Admiral Grigorovich đã bắn phát súng cảnh cáo nhằm vào một du thuyền treo cờ Anh, sau khi phương tiện này được cho là di chuyển theo hướng có nguy cơ va chạm với tàu chiến Nga trên vùng biển quốc tế ở eo biển Manche.

Tàu Admiral Grigorovich. Ảnh: PA.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vụ việc xảy ra khi tàu Admiral Grigorovich đang di chuyển trên vùng biển quốc tế giữa đảo Wight của Anh và bờ biển Normandy của Pháp. Thủy thủ đoàn Nga phát hiện du thuyền mang tên Bright Future tiến theo lộ trình có thể đưa phương tiện này đến gần tàu chiến.

Phía Nga cho biết đã nhiều lần liên lạc với du thuyền qua vô tuyến, đồng thời bắn pháo hiệu và phát tín hiệu còi cảnh báo nhưng không nhận được phản hồi. Khi khoảng cách giữa hai phương tiện còn khoảng 150 m, chỉ huy tàu Admiral Grigorovich đã ra lệnh bắn các phát súng cảnh cáo ngang mũi du thuyền.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau đó du thuyền đã đổi hướng và rời xa tàu chiến. Cơ quan này khẳng định, thủy thủ đoàn Nga đã hành động phù hợp với các quy định hàng hải quốc tế và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa sự cố.

Một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đang điều tra các thông tin liên quan đến vụ việc. Theo BBC, tàu tuần tra HMS Mersey của Hải quân Hoàng gia Anh đã theo dõi hành trình của Admiral Grigorovich vào thời điểm xảy ra sự cố, song chưa rõ khoảng cách giữa hai tàu.

Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Anh đột kích và bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Cameroon được cho là đang chở dầu bị cấm vận của Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho hay tàu chở dầu này thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, một thuật ngữ dùng để chỉ những tàu chở dầu của Nga không được các công ty bảo hiểm phương Tây bảo hiểm. Con tàu mang tên “Smyrtos” đã bị đột kích ở eo biển Manche.

Thu Uyên