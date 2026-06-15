Anh chặn tàu chở dầu nghi thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga

Chính phủ Anh ngày 15/6 cho biết lực lượng hải quân và các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã tiến hành một chiến dịch trên biển nhằm chặn và kiểm tra tàu chở dầu Smyrtos tại eo biển Manche.

Lực lượng biệt kích Anh đang tiến hành các hoạt động ngăn chặn trên biển đối với tàu CMR Smyrtos, đang treo cờ giả của Cameroon, tại eo biển Anh ngoài khơi bờ biển Vương quốc Anh. Ảnh: AFP

London cho rằng con tàu nằm trong mạng lưới được phương Tây gọi là “đội tàu bóng tối”, vốn bị nghi ngờ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt vẫn được áp dụng.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến dịch kéo dài khoảng sáu giờ và có sự tham gia của lực lượng biệt kích Thủy quân lục chiến Hoàng gia, các sĩ quan thuộc Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA), cùng nhiều phương tiện hỗ trợ như trực thăng Chinook, Merlin Mk4, Wildcat, máy bay tuần tra hàng hải và các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Anh công bố cho thấy các lực lượng đặc nhiệm đã đổ bộ xuống tàu từ trực thăng trong điều kiện ban đêm để tiến hành kiểm tra. Sau khi hoàn tất hoạt động, tàu Smyrtos được đưa tới khu vực neo đậu ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh để tiếp tục theo dõi và đánh giá.

Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho thấy lực lượng quân sự chặn bắt một tàu chở dầu có liên hệ với hạm đội ngầm của Nga ở eo biển Anh. Ảnh: CNN Newsource

Theo dữ liệu hàng hải công khai, tàu Smyrtos treo cờ Cameroon và rời cảng Ust-Luga của Nga ngày 5/6, với điểm đến được khai báo là cảng Port Said của Ai Cập.

Phía Ukraine hoan nghênh chiến dịch này. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cho rằng việc ngăn chặn các tàu bị nghi thuộc “đội tàu bóng tối” có thể làm giảm nguồn thu phục vụ các hoạt động quân sự của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định chiến dịch được phối hợp chặt chẽ với phía Pháp.

Kể từ năm 2022, Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng trăm tàu bị nghi tham gia vận chuyển dầu mỏ của Nga nhằm né tránh các biện pháp hạn chế của phương Tây. Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến “đội tàu bóng tối” và cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này là không phù hợp.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tăng cường giám sát hoạt động hàng hải và cơ sở hạ tầng chiến lược, đặc biệt là các tuyến cáp ngầm và tuyến vận tải năng lượng quan trọng.

Lê Hà.