Mỹ và Canada đạt thỏa thuận phút chót, hoãn áp thuế 50%

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 thông báo Washington và Ottawa đã đạt thỏa thuận vào phút chót, theo đó Mỹ hoãn áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada trong 3 ngày để hai bên có thêm thời gian hoàn tất các văn bản và tiếp tục đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm khi thời hạn áp thuế mới của Mỹ đang đến gần. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã “tạm dừng” mức thuế 50% dự kiến áp dụng từ sáng 20/8 trong thời gian 3 ngày, với lý do Mỹ và Canada đã đạt được một thỏa thuận, tùy thuộc việc hoàn tất các văn bản liên quan.

Việc Mỹ quyết định hoãn áp thuế trong 3 ngày được xem là tạo thêm thời gian để hai bên hoàn tất các nội dung còn lại của thỏa thuận và tạm thời tránh làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại song phương. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất văn bản, đồng nghĩa tiến trình đàm phán chưa hoàn toàn kết thúc.

Mức thuế mới dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 5% lượng hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm, với các mặt hàng từ dụng cụ thể thao như gậy khúc côn cầu đến các sản phẩm y tế đơn giản. Tuy phạm vi hàng hóa chịu tác động không quá lớn so với tổng kim ngạch thương mại song phương, giới chuyên gia cho rằng tác động chính trị và kinh tế có thể đáng kể.

Canada trước đó cảnh báo sẽ đáp trả bằng các biện pháp thuế quan nếu Washington áp mức thuế mới. Hai nước đã trao đổi lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá khoảng 880 tỷ USD trong năm ngoái.

Mỹ và Canada còn nhiều bất đồng thương mại cần giải quyết, trong đó Ottawa muốn Washington giảm thuế đối với thép, nhôm và gỗ xẻ của Canada. Trong khi đó, Mỹ muốn Canada nhượng bộ thêm trong một số lĩnh vực thương mại và đầu tư. Hai bên cũng đang chuẩn bị đàm phán lại Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Canada phụ thuộc đáng kể vào thị trường Mỹ, khi gần 72% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này trong năm ngoái được chuyển tới Mỹ. Vì vậy, việc duy trì hoạt động thương mại ổn định với nền kinh tế lớn nhất thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ottawa. Trong khi đó, Washington cũng có lợi ích trong việc tránh làm gián đoạn chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Mỗi ngày, gần 330.000 người và lượng hàng hóa trị giá khoảng 2 tỷ USD di chuyển qua biên giới Mỹ-Canada.

Bích Hồng

Nguồn: The Globe and Mail, AP