Tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”

Trong 3 ngày (từ 18 đến 20/11), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh” cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Y tế về xây dựng văn hóa ứng xử, đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Y tế trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, BSCKII Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Nghề Y không chỉ cần bản lĩnh chuyên môn vàng mà còn đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải có trái tim nhân ái, sự thấu hiểu và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển y tế chuyên sâu tại Bệnh viện. Lớp tập huấn là dịp để mỗi cán bộ nhìn lại, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, củng cố giá trị đạo đức và nâng cao văn hóa ứng xử trong môi trường bệnh viện.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, ThS.BS Phan Thị Ngọc Linh, CEO Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) trực tiếp giảng dạy Chương trình tập huấn đã trao đổi các chuyên đề đào tạo chuyên sâu, thiết thực và mang tính thực hành cao, phù hợp với đặc thù hoạt động tại bệnh viện tuyến cuối của tỉnh.

Với phương pháp đào tạo tương tác, phân tích tình huống thực tế và thực hành trực tiếp, đội ngũ cán bộ y tế được trang bị các kỹ năng có thể áp dụng ngay trong công việc hằng ngày. Những kiến thức và kỹ năng này giúp đội ngũ cán bộ y tế chủ động cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc thân thiện, trách nhiệm và giàu tính nhân văn.

Tô Hà