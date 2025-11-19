Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong 3 ngày (từ 18 đến 20/11), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh” cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện.

Tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”

Trong 3 ngày (từ 18 đến 20/11), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh” cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện.

Tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Y tế về xây dựng văn hóa ứng xử, đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Y tế trong giai đoạn mới.

Tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”

Phát biểu khai mạc, BSCKII Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Nghề Y không chỉ cần bản lĩnh chuyên môn vàng mà còn đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải có trái tim nhân ái, sự thấu hiểu và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phát triển y tế chuyên sâu tại Bệnh viện. Lớp tập huấn là dịp để mỗi cán bộ nhìn lại, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, củng cố giá trị đạo đức và nâng cao văn hóa ứng xử trong môi trường bệnh viện.

Tập huấn “Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ - Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, ThS.BS Phan Thị Ngọc Linh, CEO Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) trực tiếp giảng dạy Chương trình tập huấn đã trao đổi các chuyên đề đào tạo chuyên sâu, thiết thực và mang tính thực hành cao, phù hợp với đặc thù hoạt động tại bệnh viện tuyến cuối của tỉnh.

Với phương pháp đào tạo tương tác, phân tích tình huống thực tế và thực hành trực tiếp, đội ngũ cán bộ y tế được trang bị các kỹ năng có thể áp dụng ngay trong công việc hằng ngày. Những kiến thức và kỹ năng này giúp đội ngũ cán bộ y tế chủ động cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc thân thiện, trách nhiệm và giàu tính nhân văn.

Tô Hà

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Người bệnh #Phong cách #nâng cao chất lượng #Dịch vụ y tế #Phục vụ #tập huấn #Thay đổi #hài lòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế vừa tiến hành đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT. Kết quả cho thấy hệ thống xét nghiệm của...
Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Y tế - Sức khỏe
Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 thực hiện phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam trang bị...
Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Theo Luật BHYT, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng khi cùng đóng góp để chia sẻ rủi ro với những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh