Nhiều cơ sở y tế tại Thanh Hóa duy trì khám bệnh thông thường xuyên suốt kỳ nghỉ

Trong ngày hôm nay (1/1), ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường cho người dân. Đối với công tác cấp cứu, tất cả các bệnh viện đều đảm bảo thường trực 24/24 giờ, xử lý kịp thời các trường hợp phải nhập viện.

Nhiều cơ sở y tế duy trì hoạt động khám bệnh thông thường cho người dân xuyên suốt Kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo ghi nhận, tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh, công tác thường trực cấp cứu được triển khai nghiêm túc. Các cơ sở khám, chữa bệnh bố trí đầy đủ kíp trực theo quy định, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu và bệnh nhân nhập viện.

Người dân tranh thủ đi khám trong ngày nghỉ

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người dân đã tranh thủ đến khám bệnh để tránh tình trạng chờ đợi đông đúc như ngày thường. Do lượng bệnh nhân giảm so với ngày làm việc bình thường, bệnh viện chủ động điều chỉnh số phòng khám nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, số lượng bệnh nhân trong buổi sáng ngày 1/1 không có nhiều biến động so với ngày thường. Các ca cấp cứu chủ yếu là bệnh lý nội khoa.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân cấp cứu không biến động so với ngày thường.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mi Sen, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, số lượng bệnh nhân cấp cứu chưa tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, chúng tôi dự báo những ngày tới số ca cấp cứu có thể tăng, thậm chí tăng đột biến, đặc biệt là các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt. Vì vậy, bệnh viện đã rà soát trang thiết bị, bố trí nhân lực tăng cường cho khu vực cấp cứu, sẵn sàng các phương án cấp cứu ngoại viện để ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra”.

Mặc dù Sở Y tế Thanh Hóa chỉ yêu cầu bắt buộc các cơ sở y tế bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân nội trú trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, song nhiều bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì khám, chữa bệnh thông thường để phục vụ người dân.

Công tác điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện.

Thạc sĩ, BSCKII Mai Hữu Hưng, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Thiên Đức, phường Tĩnh Gia cho biết: "Do nhiều người tranh thủ ngày nghỉ mới có thời gian đi khám nên phòng khám duy trì hoạt động xuyên suốt 4 ngày nghỉ Tết với đầy đủ các chuyên khoa. Bệnh viện vẫn sắp xếp đầy đủ các phòng khám theo yêu cầu và phòng khám bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường nhân lực cho các khoa cấp cứu, hồi sức để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp số ca cấp cứu tăng cao".

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong và sau Tết

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Thanh Hóa, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân đảm bảo yêu cầu. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai nghiêm túc.

Ca phẫu thuật cấp cứu trong ngày Tết Dương lịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sở Y tế lưu ý, kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhu cầu đi lại, vui chơi, tập trung đông người tăng cao, trong khi thời tiết mùa Đông – Xuân có độ ẩm lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh một số bệnh truyền nhiễm. Do đó, hệ thống y tế dự phòng được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong và sau kỳ nghỉ.

Thuỳ Dung