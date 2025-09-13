Tập huấn công tác chuyển đổi số và ứng dụng số trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026

Ngày 13/9, UBND phường Đông Quang phối hợp với VNPT Thanh Hóa tổ chức Tập huấn công tác chuyển đổi số và ứng dụng số trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Quang phát biểu tại buổi tập huấn.

Đại diện lãnh đạo VNPT Thanh Hóa phát biểu tại buổi tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 360 cán bộ, giáo viên của các bậc học từ mầm non đến THCS trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giảng viên nội bộ VNPT Thanh Hóa truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến ứng dụng số trong ngành giáo dục và đào tạo như: Quán triệt các văn bản, kế hoạch, chỉ số chuyển đổi số ngành giáo dục năm học 2025-2026; Hướng dẫn cập nhật, quản lý dữ liệu trên phần mềm quản lý nhà trường vnEdu, Hồ sơ sổ sách điện tử, giáo án điện tử; Triển khai ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect kết nối nhà trường - phụ huynh; Chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đại diện VNPT Thanh Hóa trình bày các nội dung tại buổi tập huấn.

Thông qua chương trình tập huấn không chỉ giúp giáo viên trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, giúp tăng cường khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, mà còn khơi dậy niềm hứng khởi và sự tự tin khi áp dụng công nghệ vào quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy. Qua đó, thầy cô có thể xây dựng bài học sinh động, trực quan, đa phương tiện cũng như nâng cao mức độ tương tác với học sinh.

Linh Hương