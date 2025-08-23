Năm học 2025-2026: Đổi mới toàn diện tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo

Chiều 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các địa phương, đơn vị, trường học cùng đông đảo các thầy, cô giáo và các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Đồng chí Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tinh thần đổi mới toàn diện với nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng GD&ĐT các cấp học mầm non, phổ thông được củng cố, phát triển. Toàn tỉnh tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2. Mạng lưới, quy mô trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh có trên 25.700 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90% tổng số phòng học; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 86,8%.

Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì trong top đầu, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được nâng lên. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, Thanh Hóa có 77/90 học sinh dự thi đoạt giải (đạt tỷ lệ 85,6%), xếp thứ 5 toàn quốc), tăng 9 giải so với năm học trước.

Nổi bật như tại Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á năm 2025 tổ chức tại Nhật Bản, Thanh Hóa có 1 học sinh trường THPT Hậu Lộc 2 đoạt Huy chương Bạc; có 4 học sinh tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lý và Tin học.

Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, tăng 7 bậc so với năm 2024; 99,49% học sinh đỗ Tốt nghiệp THPT với 1.031 điểm 10. Có 1 học sinh đạt Thủ khoa tổ hợp X06 toàn quốc; 7 á khoa toàn quốc... góp phần đưa Thanh Hóa nằm trong top đầu của cả nước về giáo dục mũi nhọn.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với những thay đổi lớn khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, ngành GD&ĐT Thanh Hóa xác định: Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác GD&ĐT.

Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các đơn vị trường học; phòng Văn hóa xã hội các xã, phường tham mưu cho các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và phát triển giáo dục nhằm thích ứng nhanh chóng với chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại quy mô trường, lớp.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; triển khai đồng bộ, hiệu quả và nâng cao chất lượng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Chương trình xóa mù chữ, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT; quản lý việc dạy thêm, học thêm đúng quy định trên địa bàn; vấn đề dạy học 2 buổi/ngày đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn các nhà trường.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai sâu rộng Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn ngành giáo dục...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; những khó khăn vướng mắc trong công tác giáo dục trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn...

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng trong dịp này. Đồng thời cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu đặt ra đối với toàn ngành giáo dục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh năm học 2025-2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn và kịp thời giải đáp cho các xã, phường những vấn đề thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm thích ứng nhanh với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì hoạt động ổn định, liên tục, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn ngành GD&ĐT; triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số" trong toàn ngành; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển hệ thống trường nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan chậm nhất trong quý 4 năm 2025 phải hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị còn thiếu của các cấp học; chủ động khảo sát, đánh giá chất lượng nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ phòng Văn hóa xã hội phụ trách giáo dục để có kế hoạch tập huấn, lựa chọn biệt phái giáo viên ở các cơ sở giáo dục về hỗ trợ các phòng Văn hóa xã hội để đảm bảo hoạt động giáo dục thông suốt; Sở GD&ĐT hướng dẫn các địa phương, đơn vị chuẩn bị lễ khai giảng theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT...

Với những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, cùng tinh thần đổi mới, cầu thị và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tin tưởng rằng ngành GD&ĐT tỉnh nhà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025-2026 và những năm tiếp theo, đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Huân chương lao động hạng Ba cho 5 cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Cầm Bá Thước.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho 5 cá nhân; tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể: Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Cầm Bá Thước; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 35 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên và học sinh đoạt HCB tại Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm 2025; học sinh Thủ khoa tổ hợp X06 toàn quốc.

Tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng cho giáo viên và học sinh đoạt HCB tại Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm 2025; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể và 52 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao thưởng cho giáo viên và học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi của năm học 2024-2025.

Quốc Hương - Linh Hương