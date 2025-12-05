Tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) là “điểm tựa tài chính” quan trọng, đồng hành cùng người dân trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng đã và đang tập trung mở rộng mạng lưới giao dịch phù hợp với việc điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, giải ngân nguồn vốn nhanh chóng và thủ tục thuận tiện, từ đó “tiếp sức” cho nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao thu nhập một cách bền vững.

Cán bộ, nhân viên Agribank Thiệu Hóa hướng dẫn người dân các hình thức thanh toán tài chính trực tuyến.

Hệ thống các phòng giao dịch mới như Điền Lư, Hậu Hiền... vừa được Agribank Thanh Hóa khai trương, đưa vào hoạt động tại địa bàn các xã khu vực nông thôn, miền núi nhằm giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận lợi hơn. Bên cạnh việc tập trung mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động với hơn 30 chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh, Agribank Thanh Hóa cũng đã tập trung triển khai các điểm giao dịch tại xã, mô hình ngân hàng lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng; nỗ lực mở rộng dịch vụ tài chính số đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Điều này nhằm mục tiêu hỗ trợ bà con nông dân, HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn.

Ông Lê Đình Hường ở xã Thiệu Trung, cho biết: “Trước đây khi cần giao dịch ngân hàng, tôi phải di chuyển khá xa về khu vực trung tâm của huyện Thiệu Hóa cũ. Cuối tháng 11/2025 Agribank Thanh Hóa chính thức khai trương, đưa vào hoạt động Phòng giao dịch Hậu Hiền chi nhánh Thiệu Hóa Thanh Hóa cung ứng đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: huy động vốn, cấp tín dụng; chuyển tiền; mở tài khoản... mang tiện ích đến gần hơn với người dân. Giờ đây không cần phải đi xa, chúng tôi đều có thể thực hiện các giao dịch như mở tài khoản, gửi tiền, vay tiền, thanh toán hóa đơn... ngay gần nhà”.

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Agribank Thanh Hóa luôn chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; tập trung triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Hiện ngân hàng đang cung cấp hơn 200 sản phẩm, dịch vụ, đồng thời luôn quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong hợp tác cung ứng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như chi trả lương, thanh toán tiền điện, nước, hóa đơn; cước viễn thông; thanh toán phí dịch vụ công... góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán Lê Văn Hoàng, cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ thanh toán dịch vụ công trực tuyến của xã đạt trên 75%. Để hỗ trợ người dân thực hiện các hình thức thanh toán số, đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số tại địa phương, UBND xã Thiệu Toán đã phối hợp với Agribank tập trung tuyên truyền, sử dụng tiện ích dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt các khoản dịch vụ công giúp người dân không phải đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu, quản lý nguồn thu ngân sách chặt chẽ hơn".

Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa Lưu Văn Hiếu, cho biết: “Chúng tôi đã tích hợp hầu hết dịch vụ số vào tài khoản, trên cơ sở đó khách hàng có thể sử dụng các tiện ích tài chính số như Agribank Plus, eBanking và QR Code. Đồng thời, ngân hàng cũng tiên phong đồng hành triển khai dịch vụ thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai gói cho vay ưu đãi giúp người dân tiết giảm chi phí. Agribank Thanh Hóa hướng đến kết nối ngân hàng - khách hàng - chính quyền, để tạo ra hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt đồng bộ, mỗi người dân dù ở đô thị hay vùng sâu, vùng xa đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại”.

Tính đến cuối tháng 11/2025 tổng quy mô tổng nguồn vốn và dư nợ của Agribank Thanh Hóa đã đạt hơn 60.000 tỷ đồng với hơn 400.000 khách hàng đang giao dịch ngân hàng. Hiện ngân hàng đang tiếp tục triển khai các giải pháp số hóa để tạo ra một hệ sinh thái tài chính vững mạnh, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, bảo đảm không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại - nền tảng tin cậy cho sự phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương