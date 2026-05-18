Thúc đẩy tiết kiệm, chuyển dịch năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp then chốt để nâng cao sức cạnh tranh, tính bền vững của nền kinh tế. Từ những hành động nhỏ đến những giải pháp mang tính vĩ mô, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thúc đẩy tiết kiệm, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi xanh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành lắp đặt 22/22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công ty và các điện lực trực thuộc.

Tại xã Cẩm Thủy, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương và Trường THCS Cẩm Thủy đã tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “An toàn điện - bảo vệ bản thân và cộng đồng” thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thủy Nguyễn Văn Đức chia sẻ: “Việc giáo dục sử dụng điện an toàn và tiết kiệm là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình rèn luyện kỹ năng sống của nhà trường. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn mà còn kỳ vọng mỗi em sẽ trở thành “một tuyên truyền viên nhỏ” lan tỏa thông điệp này đến cộng đồng”.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn xác định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà.

Không chỉ chủ động làm việc với toàn bộ các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động và phối hợp triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành, công ty còn là đơn vị tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình tiếp cận chính sách, đấu nối, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà an toàn, hiệu quả.

Đến nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành lắp đặt 22/22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công ty và các điện lực trực thuộc với tổng công suất 615 kWp. Đến ngày 30/4/2026, công ty đang quản lý 605 khách hàng điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 66.561,34 kWp. Riêng trong tháng 4/2026 sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới đạt khoảng 4,4 triệu kWh, với chi phí thanh toán hơn 9,3 tỷ đồng trước thuế. Lũy kế đến hết tháng 4/2026 sản lượng điện phát lên lưới đạt 13,8 triệu kWh, với tổng chi phí thanh toán hơn 29,2 tỷ đồng trước thuế.

Đối với công tác phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định 58/2025/NĐ-CP, toàn công ty đã phát triển được 284 khách hàng với tổng công suất 9,430 MW, đạt 107,6% kế hoạch giao về số lượng khách hàng.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung đầu tư hiện đại hóa lưới điện theo hướng đồng bộ, thông minh và bền vững; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển lưới điện thông minh. Đồng thời cam kết đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà phù hợp quy định, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chủ trương thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường, Công ty TNHH MTV Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa cũng đã chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 tại toàn bộ 61 cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Việc đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu mà còn từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới, hướng tới xu thế sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, đồng thời, đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại địa phương.

Trước những thách thức về an ninh năng lượng, biến động thị trường năng lượng thế giới và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Sở Công Thương đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt phương án cung cấp điện trong trường hợp thiếu nguồn trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại Quyết định số 420/QĐ-UBND. Đây là cơ sở để điều hành, bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu của Nhân dân khi xảy ra các diễn biến phức tạp dẫn đến nguồn điện bị thiếu hụt. Bên cạnh đó, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 6593/UBND-CNXDKH yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp để tăng cường tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh năm 2026; trong các tháng cao điểm nắng nóng thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ; hàng năm có khoảng 10% cơ quan, công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc tổng công suất phát triển hằng năm đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà được phân bổ trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đến năm 2030 của tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương