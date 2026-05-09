Doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng mới

Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức từ biến động kinh tế và thị trường, khu vực doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp kỳ vọng những cải cách về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cùng với sự chủ động, linh hoạt trong tái cấu trúc, đổi mới mô hình tăng trưởng sẽ tạo động lực để doanh nghiệp giữ vững và phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất phân bón tại Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Ảnh: Hồng Ngọc

Linh hoạt thích ứng, giữ vững nhịp sản xuất

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức đã linh hoạt các giải pháp về đầu tư thiết bị, thiết kế và làm mới sản phẩm, giữ giá bán cạnh tranh và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Nhờ vậy, công ty đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, với doanh thu và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng hai con số. Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức cho biết: “Định hướng lớn của chúng tôi là đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm, áp dụng chuyển đổi số để doanh nghiệp phát triển bền vững. Cùng với đó là đào tạo trình độ người lao động, đổi mới máy móc để sản phẩm ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực duy trì tối đa công suất hoạt động. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa chia sẻ: "Biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may, da giày. Tuy nhiên, Tập đoàn Tiên Sơn nói riêng và nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn nguyên phụ liệu, đa dạng sản phẩm và mặt hàng. Đặc biệt là chúng tôi thực hiện chiến lược “không bỏ trứng vào một giỏ”, không tập trung vào một vài thị trường truyền thống mà sẽ đa dạng hóa thị trường. Bên cạnh các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, chúng tôi luôn tìm kiếm, mở rộng hợp tác với các đối tác mới tại thị trường Nga, khu vực Nam Phi, Đông Nam Á...".

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc duy trì được nhịp tăng trưởng tích cực cho thấy khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Đáng chú ý, 4 tháng đầu năm 2026, khu vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,04% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4 tăng 8,8%, phần lớn các sản phẩm chủ lực đều ghi nhận sự tăng trưởng. Hoạt động doanh nghiệp cũng khởi sắc với trên 1.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng mạnh so với cùng kỳ; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 23%,... Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất, kinh doanh và phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa vào môi trường đầu tư kinh doanh và triển vọng phát triển kinh tế địa phương.

Cải cách thể chế mở ra giai đoạn tăng trưởng mới

Sau giai đoạn biến động mạnh, nhiều doanh nghiệp đã tái cấu trúc, củng cố quản trị, siết chặt kỷ luật tài chính... Đây chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tư duy bền vững hơn. Cùng với đó, các doanh nghiệp kỳ vọng những cải cách thể chế mạnh mẽ sẽ mở ra “đường ray” đủ minh bạch, rõ ràng và ổn định để doanh nghiệp bứt phá, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh. Khi chính sách không chỉ dừng ở định hướng, mà được cụ thể hóa bằng cơ chế khuyến khích, ưu đãi và các công cụ thị trường, doanh nghiệp sẽ có đủ niềm tin để đầu tư dài hạn cho đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình và nâng cao năng lực quản trị.

Ông Đỗ Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tramexco cho rằng, với quyết sách đột phá đặc biệt về thể chế, con người, khoa học công nghệ, vai trò của doanh nghiệp tư nhân thời gian tới càng được Đảng, Nhà nước đồng hành, ban hành chính sách để doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương, doanh nghiệp mong muốn các cấp chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp phát huy hết nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Cùng chung quan điểm, bà Đỗ Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý thuế Vision, cho biết: "Chúng tôi cảm nhận tư duy rất mới là chuyển từ quản lý đơn thuần sang kiến tạo, đồng hành phục vụ doanh nghiệp. Về kỳ vọng cụ thể mong đợi những quyết sách sớm được cụ thể hóa thành những hành lang xanh; một môi trường kinh doanh mà ở đó mọi rào cản hành chính được gỡ bỏ thực chất; các quan hệ kinh tế cần bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận nguồn lực...".

Tin vui đến với cộng đồng doanh nghiệp là ngay trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã quyết liệt cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Điều này được kỳ vọng tạo đột phá, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Việc Chính phủ đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về sửa đổi, bổ sung 163 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp 134 thủ tục, đơn giản hóa 349 thủ tục và cắt giảm 890 điều kiện kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là bước đi rất mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ trong cải cách thể chế. Những cam kết này không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn tại lâu nay.

Theo đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, những quyết sách mở ra kỳ vọng về một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn, tạo tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh...

Tỉnh Thanh Hóa luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của tăng trưởng, là đối tác đồng hành trong hiện thực hóa khát vọng phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Với niềm tin vào các quyết sách đột phá và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, ổn định và minh bạch, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đang tiếp tục phát huy nội lực, tạo sức bật mạnh mẽ để đưa doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Hồng Ngọc