Doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ nỗ lực kích cầu, chia sẻ với người tiêu dùng

Giữa bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều áp lực, sức mua phục hồi chưa đồng đều, các chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp giữ nguồn cung, ổn định giá bán, tăng khuyến mại và mở rộng kênh phân phối. Những nỗ lực này không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành, chia sẻ với người dân, đồng thời duy trì đà tăng trưởng của thị trường nội địa.

Cùng với bình ổn giá, các siêu thị thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, quý I/2026, doanh thu bán hàng tăng trưởng khoảng 4 - 5% so với cùng kỳ; lượng khách hàng có thẻ thành viên tăng từ 10 - 15%. Kết quả này cho thấy, trong điều kiện người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, những hệ thống bán lẻ giữ ổn định giá cả, bảo đảm chất lượng hàng hóa và gia tăng tiện ích vẫn có thể duy trì sức hút.

Theo ông Nguyễn Bá Tấn, Tổ trưởng Marketing, Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm thiết yếu, giá cả hợp lý và mang lại giá trị thực tế. Vì vậy, siêu thị xác định bình ổn giá là một trong những giải pháp quan trọng để giữ niềm tin khách hàng. Đơn vị tăng cường hợp tác trực tiếp với nhà cung cấp, cắt giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí vận chuyển nhằm giữ giá bán cạnh tranh.

Cùng với đó, Co.opmart Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển nhãn hàng riêng. Đây là nhóm sản phẩm có giá thấp hơn khoảng 10 - 20% so với nhiều thương hiệu phổ biến nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn tiết kiệm. Các chương trình “Giá tốt mỗi ngày”, “Giá tốt cuối tuần”, giảm giá trực tiếp cho khách hàng thành viên, tích điểm mua sắm, giao hàng tận nhà, bán hàng online và cung ứng thực phẩm sơ chế cũng được triển khai thường xuyên. Những giải pháp này không chỉ kích thích sức mua, mà còn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại Siêu thị GO! Thanh Hóa, việc kích cầu được gắn với mục tiêu quảng bá hàng Việt, hàng địa phương và sản phẩm OCOP. Siêu thị ưu tiên vị trí trưng bày đẹp cho sản phẩm OCOP, hỗ trợ miễn phí quầy kệ, tạo điều kiện để sản phẩm địa phương tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng. Hiện nay, trên 90% hàng hóa kinh doanh tại GO! Thanh Hóa là hàng sản xuất trong nước.

Không chỉ ưu tiên hàng Việt trong cơ cấu hàng hóa, GO! Thanh Hóa còn đưa các sản phẩm trong nước vào nhiều chương trình khuyến mại lớn trong năm như dịp lễ 30/4, các kỳ lễ, tết cuối năm... với nhiều hình thức giảm giá, ưu đãi, qua đó góp phần gia tăng lượng bán ra. Đáng chú ý, từ ngày 26/3 đến 30/6, cùng với hệ thống trên cả nước, GO! Thanh Hóa triển khai chương trình “Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch”. Theo đó, khách hàng mua sắm tại GO! nếu tìm thấy sản phẩm cùng loại, cùng thương hiệu, cùng quy cách đóng gói được bán với mức giá thấp hơn tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi trong bán kính 3km sẽ được hoàn phần chênh lệch. Chương trình áp dụng cho hơn 20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng gói và hóa mỹ phẩm, là những nhóm sản phẩm thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

Không chỉ các chuỗi siêu thị, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng đang nỗ lực tiết giảm chi phí để giữ giá bán ổn định. Ông Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào xứ Thanh, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp chịu áp lực từ nhiều khoản chi phí đầu vào, trong đó có chi phí vận chuyển vỏ hộp bằng container tăng khoảng 20%. Cùng với đó, chi phí nhập khẩu một số vật tư cũng tăng cao do sự thay đổi chính sách thuế quan của các quốc gia nhập khẩu. Để chia sẻ với khách hàng và giữ thị trường, doanh nghiệp đã cắt giảm tối đa chi phí trung gian, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số như facebook, zalo. Đây cũng là cách doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, tiết kiệm chi phí phân phối và tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng".

Với người tiêu dùng, sự ổn định về giá cả là yếu tố quan trọng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn chịu tác động từ biến động xăng dầu, vận tải và nguyên liệu đầu vào. Chị Nguyễn Thanh Thủy, một khách hàng thường xuyên mua sắm tại siêu thị, chia sẻ rằng từ đầu năm đến nay, dù giá cả thị trường có những biến động nhất định, song khi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hàng hóa thiết yếu vẫn khá ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá bất thường. Điều này giúp người dân yên tâm hơn trong cân đối chi tiêu gia đình.

Thanh Hóa hiện có 2 trung tâm thương mại, hơn 100 siêu thị, trên 60.000 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Toàn tỉnh có 389 chợ, trong đó khoảng 90% chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Hệ thống phân phối rộng khắp này là nền tảng quan trọng để bảo đảm lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường và kích thích tiêu dùng nội địa.

Theo số liệu thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm đạt 84.567 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và bằng 34,5% kế hoạch. Trong quý I, khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,45%, đóng góp 2,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung 9,14% của GRDP. Những con số này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong đó, sự chủ động của các chuỗi bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có vai trò trực tiếp trong bình ổn thị trường, kích cầu mua sắm và lan tỏa tinh thần đồng hành với người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Tùng Lâm