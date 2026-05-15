Thăm hỏi, động viên người lao động TSHPCo nhân Tháng Công nhân năm 2026

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã đến thăm hỏi, động viên người lao động tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo).

Đoàn công tác kiểm tra vận hành tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Đoàn đã kiểm tra thực tế hoạt động vận hành tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn; thăm hỏi tình hình làm việc, đời sống của người lao động và trao tặng nhiều phần quà động viên cán bộ, công nhân viên đang trực tiếp làm việc tại đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, đại diện công đoàn EVNGENCO2 ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết cùng những nỗ lực của tập thể người lao động TSHPCo trong công tác quản lý vận hành, bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục và hiệu quả.

Đồng thời, EVNGENCO2 đề nghị cán bộ, công nhân viên công ty tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao ý thức kỷ luật, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Công đoàn EVNGENCO2 đã đến thăm và tặng quà động viên người lao động TSHPCo.

Đại diện TSHPCo, ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trân trọng sự quan tâm của EVNGENCO2 đối với người lao động đơn vị. Đồng thời khẳng định, tập thể cán bộ, công nhân viên TSHPCo sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm vận hành Nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả.

Trung Sinh (CTV)