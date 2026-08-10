Panama tổ chức tập trận đa quốc gia nhằm bảo vệ kênh đào

Ngày 9/8, Panama tổ chức cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Panamax 2026, với sự tham gia của hơn 1.700 quân nhân và nhân viên an ninh đến từ 21 quốc gia, trong bối cảnh các nước trong khu vực tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh cho Kênh đào Panama - một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Panama tổ chức cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Panamax 2026, với sự tham gia của 21 quốc gia. Ảnh: newsroompanama.

Theo các quan chức tham gia, cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng các nước đồng minh trong ứng phó với các tình huống khủng hoảng, phá hoại, các mối đe dọa xuyên quốc gia và những nguy cơ gây gián đoạn hoạt động thương mại hàng hải quốc tế.

Các hoạt động diễn tập bao gồm đội hình hải quân, tuần tra và làm quen với các quy trình tác chiến tại khu vực gần tuyến đường Amador và cửa Thái Bình Dương của Kênh đào Panama. Các hoạt động được triển khai đồng thời tại hai khu vực tác chiến ở Thái Bình Dương và Caribe.

Lực lượng tác chiến tại Thái Bình Dương có sự tham gia của các tàu tuần tra thuộc Hải quân Mexico. Trong khi đó, lực lượng tại Caribe gồm các đơn vị hải quân của Hà Lan và Cộng hòa Dominica, cùng các tàu tuần tra thuộc Cơ quan Hàng không Hải quân Quốc gia Panama.

Các quốc gia tham gia còn có Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras và Peru, cùng Đức, Anh và một số nước khác. Các đơn vị Mỹ và lực lượng quốc tế cùng phối hợp trong hoạt động huấn luyện.

Giới chức Panama cho biết cuộc tập trận đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực của các lực lượng đặc nhiệm và cơ quan an ninh, đồng thời phát triển khả năng tác chiến trên không, trên biển và trên bộ. Các nội dung diễn tập cũng bao gồm những tình huống an ninh mạng nhằm giúp lực lượng tham gia ứng phó với các hình thức gián đoạn hoặc tấn công nhằm vào Kênh đào Panama.

Kênh đào Panama nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải biển và thương mại toàn cầu. Do đó, việc bảo đảm an ninh, duy trì hoạt động liên tục của tuyến đường này được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của các cuộc diễn tập Panamax.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, APT.