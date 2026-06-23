Ông Andy Burnham tuyên bố tranh cử Thủ tướng Anh

Ngay sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, nghị sĩ Công đảng Andy Burnham tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua trở thành lãnh đạo mới của Công đảng và Thủ tướng Anh.

Ông Andy Burnham chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Thủ tướng Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố rời cương vị lãnh đạo. Ảnh: AAP.

Được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Công đảng cầm quyền, ngày 22/6, ông Burnham đăng trên mạng xã hội X rằng quyết định của Thủ tướng Starmer đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển giao lãnh đạo và quá trình này cần được tiến hành một cách có trật tự, trách nhiệm. Ông khẳng định sẽ tham gia tiến trình này với tư cách là một ứng cử viên.

Theo ông Burnham, nước Anh cần duy trì sự ổn định, nghiêm túc và tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng nhất. Ông cho rằng người dân mong muốn đạt được những tiến triển rõ rệt về tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt, chất lượng dịch vụ công, nhà ở cũng như mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ.

Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi về chính trị không được làm chệch hướng mục tiêu cải thiện đời sống của người dân. Theo ông, Công đảng luôn phát huy sức mạnh khi hướng tới tương lai với sự tự tin và mục tiêu rõ ràng, đồng thời khẳng định quá trình chuyển giao lần này cần trở thành cơ hội đổi mới tích cực đối với cả đảng và đất nước.

Trước đó, Thủ tướng Starmer đã đề xuất lộ trình lựa chọn lãnh đạo mới của Công đảng, theo đó Ủy ban Chấp hành Quốc gia (NEC) sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử từ ngày 9-16/7 và hoàn tất việc bầu lãnh đạo mới trước khi Quốc hội Anh khai mạc kỳ họp vào ngày 1/9.

Với mức độ tín nhiệm cao trong nội bộ Công đảng, giới quan sát nhận định nếu ông Burnham nhận được đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ và không có đối thủ cạnh tranh, ông có thể được bầu làm lãnh đạo đảng mà không cần tổ chức bỏ phiếu.

Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, người đã rời nội các và kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức ngay sau thất bại của Công đảng trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng trước, tuyên bố ủng hộ ông Burnham.

Trong bức thư đăng trên mạng xã hội X, ông Streeting, người trước đó cũng bày tỏ ý định tranh cử chức lãnh đạo Công đảng, cho biết sau nhiều cuộc trao đổi với ông Burnham trong những ngày gần đây, ông tin tưởng ứng cử viên này cam kết xây dựng một Công đảng đoàn kết, bao trùm và phù hợp nhất để dẫn dắt giai đoạn chuyển tiếp chính trị của nước Anh.

Ông Streeting cũng kêu gọi các thành viên Công đảng đoàn kết ủng hộ ông Burnham, cho rằng thay vì dành thời gian tranh luận về những khác biệt nhỏ, đảng cần tập trung thúc đẩy những thay đổi cần thiết vì lợi ích của đất nước và người dân.

Thúy Hà