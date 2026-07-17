Ông Andy Burnham trở thành lãnh đạo Công đảng, sắp nhậm chức Thủ tướng Anh

Đảng Lao động cầm quyền của Anh ngày 17/7 xác nhận ông Andy Burnham là lãnh đạo mới của đảng, mở đường để ông trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước này.

Đảng Lao động cầm quyền của Anh xác nhận chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham sẽ là lãnh đạo mới của đảng và là thủ tướng tiếp theo của đất nước. Ảnh: Getty.

Với việc Công đảng đang chiếm đa số áp đảo tại Quốc hội, ông Burnham, 56 tuổi, dự kiến tiếp quản vị trí Thủ tướng từ ông Keir Starmer tại số 10 phố Downing vào ngày 20/7. Ông Burnham sẽ trở thành Thủ tướng thứ 7 của Anh trong vòng 10 năm. Việc ông lên nắm quyền diễn ra chỉ 4 tuần sau khi trở lại Quốc hội, sau 9 năm vắng bóng.

Được mệnh danh là “Vua phương Bắc” sau 3 lần liên tiếp đắc cử Thị trưởng Greater Manchester, ông Burnham là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua lãnh đạo Công đảng lần này. Đây là lần thứ 3, ông Burnham tranh cử vị trí đứng đầu Công đảng. Ông từng thất bại vào các năm 2010 và 2015 trước các ông, Ed Miliband và Jeremy Corbyn.

Các nghị sĩ Công đảng kỳ vọng, ông Burnham sẽ kết nối tốt hơn với công chúng và theo đuổi cách tiếp cận mạnh mẽ hơn trong cải tổ các dịch vụ công cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Là chính trị gia thuộc cánh “tả ôn hòa”, ông Burnham cam kết đưa quyền lực ra khỏi Quốc hội, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phục vụ người dân và tạo tăng trưởng đồng đều hơn giữa các khu vực.

Tuy nhiên, ông Burnham sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, trong đó có nền kinh tế tăng trưởng yếu, chi phí vay chính phủ cao và vấn đề người di cư. Giá năng lượng biến động do cuộc chiến Mỹ - Iran và những bất ổn trong quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể gây thêm sức ép cho chính phủ mới.

Ông Burnham cam kết không tăng các loại thuế chính theo đúng cương lĩnh tranh cử năm 2024 của Công đảng. Tuy nhiên, ông sẽ phải tìm nguồn tài chính khác để bù đắp khoản thiếu hụt 4,7 tỷ bảng Anh trong kế hoạch đầu tư quốc phòng kéo dài 4 năm.

Cải cách hệ thống phúc lợi cũng được dự báo là một trong những bài toán khó nhất đối với lãnh đạo tiếp theo của nước Anh.

Thúy Hà

Nguồn: AFP