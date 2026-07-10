Công đảng Anh khởi động bầu lãnh đạo mới, ông Andy Burnham gần như chắc chắn kế nhiệm Thủ tướng Starmer

Ngày 9/7, Công đảng Anh chính thức khởi động quy trình đề cử lãnh đạo mới của đảng. Nghị sĩ Hạ viện kiêm cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester Andy Burnham tuyên bố tham gia tranh cử và hiện là ứng cử viên duy nhất, qua đó gần như chắc chắn sẽ trở thành lãnh đạo Công đảng và Thủ tướng tiếp theo của Anh.

Công đảng Anh khởi động bầu lãnh đạo mới, ông Andy Burnham gần như chắc chắn kế nhiệm Thủ tướng Starmer. Ảnh: AP.

Ngay trong ngày đầu tiên mở đề cử, ông Burnham đã nhận được sự ủng hộ của 322 trong tổng số 403 nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện, tương đương khoảng 80% số nghị sĩ của đảng và vượt xa mức tối thiểu 81 nghị sĩ theo quy định để đủ điều kiện tranh cử. Diễn biến này khiến khả năng xuất hiện một đối thủ đủ số phiếu đề cử để cạnh tranh với ông gần như không còn.

Trên mạng xã hội, ông Burnham bày tỏ “vô cùng biết ơn” sự ủng hộ của các nghị sĩ Công đảng, đồng thời cho rằng điều đó phản ánh niềm tin chung rằng nước Anh cần một cách tiếp cận mới đối với chính trị.

Theo lịch trình do Công đảng công bố, thời gian nhận đề cử kéo dài từ ngày 9 đến 15/7. Ngoài sự ủng hộ của ít nhất 81 nghị sĩ Công đảng, ứng cử viên còn phải nhận được đề cử của ba tổ chức trực thuộc đảng, trong đó có tối thiểu hai tổ chức công đoàn, trước tối 16/7 để đủ điều kiện chính thức tham gia cuộc bầu cử lãnh đạo.

Nếu vẫn là ứng cử viên duy nhất và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, ông Burnham sẽ được Công đảng công bố là lãnh đạo mới tại đại hội đặc biệt dự kiến diễn ra ngày 17/7. Sau đó, ông dự kiến sẽ được Quốc vương Charles III bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 20/7.

Theo thể chế nghị viện của Anh, đảng cầm quyền có thể thay đổi lãnh đạo, đồng nghĩa với việc thay Thủ tướng, mà không cần tổ chức tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử toàn quốc tiếp theo không bắt buộc phải diễn ra trước năm 2029.

Các ứng cử viên tiềm năng khác đều đã tuyên bố không tham gia cuộc đua. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã công khai ủng hộ ông Burnham, trong khi cựu Quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang Al Carns cũng xác nhận sẽ không ra tranh cử, cho rằng đất nước hiện không cần thêm một cuộc cạnh tranh kéo dài trong nội bộ Công đảng.

Thủ tướng Keir Starmer tháng trước thông báo sẽ từ chức ngay sau khi Công đảng lựa chọn được người kế nhiệm. Ảnh: BBC.

Thủ tướng Keir Starmer tháng trước thông báo sẽ từ chức ngay sau khi Công đảng lựa chọn được người kế nhiệm. Ông Burnham, người từng giữ chức Thị trưởng vùng Đại Manchester gần 10 năm trước khi trở lại Hạ viện sau cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước, cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua mô hình tăng đầu tư vào giao thông, nhà ở và cơ sở hạ tầng. Về đối ngoại, ông khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cam kết của Anh đối với NATO, lực lượng răn đe hạt nhân và sự ủng hộ dành cho Ukraine, đồng thời cho biết sẽ xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến xung đột tại Dải Gaza.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, AP.