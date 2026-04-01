Tân Ninh tháo gỡ khó khăn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Ninh đã đạt được những kết quả tích cực nhờ ổn định tổ chức bộ máy và chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với thực tế địa phương.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm PVHCC xã Tân Ninh hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, xã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, ban hành và triển khai chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm và cả nhiệm kỳ. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội phát triển, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Năm 2025, có 24/24 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó có 14/24 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Trong phát triển kinh tế, xã đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích tụ đất đai. Trong năm 2025, toàn xã đã chuyển đổi 24ha đất lúa kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao hơn; tích tụ, tập trung được 24,2ha đất; duy trì 1 mã số vùng trồng 12,85ha đối với cây lúa nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đã cho thấy sự tăng trưởng tốt, với giá trị sản xuất đạt 2.552 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 580 cơ sở sản xuất, trong đó có 41 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như: may mặc, sản xuất bao bì, chế biến khoáng sản, cơ khí, cung cấp nước sạch. Trong năm, dự án sản xuất và gia công đèn Led trang trí, đồ chơi điện tử được khánh thành và đưa vào hoạt động, góp phần tạo thêm sản phẩm công nghiệp mới, gia tăng giá trị sản xuất, tạo thêm việc làm cho gần 1.000 lao động...

Chủ tịch UBND xã Nông Bá Dũng cho biết: “Chính quyền địa phương đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo định hướng chung của cấp trên, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn. UBND xã đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phối hợp hiệu quả giữa các phòng, ban. Ban hành và niêm yết công khai 399 thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) và trên Cổng thông tin điện tử của xã, kèm theo thông tin liên hệ của lãnh đạo và chuyên viên, nhằm tạo thuận lợi cho người dân liên hệ và giải quyết công việc. Tại Trung tâm PVHCC đã treo các bảng biểu, khẩu hiệu như “4 tăng, 2 giảm, 3 không” và “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ, là thước đo để đánh giá hiệu quả, chất lượng thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức”.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID, thu nhận hồ sơ và kích hoạt định danh điện tử cho công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được chú trọng. Ngay từ ngày đầu hoạt động, Trung tâm PVHCC đã phối hợp với Công an xã, đoàn thanh niên ra quân phổ biến, tuyên truyền cho người dân hiểu về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm và những chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc miễn phí, lệ phí khi người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua dịch vụ công. Lồng ghép trong các cuộc họp thôn, hướng dẫn công dân cài đặt ứng dựng VNeID, thu nhận hồ sơ và kích hoạt định danh điện tử cho công dân, tổ chức... để người dân, doanh nghiệp có điều kiện thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 2.122 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 2.103 hồ sơ, trực tiếp 19 hồ sơ; đã giải quyết 1.804 hồ sơ (trước hạn 1.039 hồ sơ, đúng hạn 675 hồ sơ), đang giải quyết 318 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thời hạn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thành Luân, nhấn mạnh: “Tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền 2 cấp, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, xã Tân Ninh sẽ nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, tạo niềm tin và sự hài lòng trong Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của ban chỉ đạo chuyển đổi số và tổ công nghệ số cộng đồng tại 29 thôn trên địa bàn xã. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức; phát triển hạ tầng số và kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện TTHC, dịch vụ công; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của chính quyền và các tổ chức. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ bằng cách thu hút đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao thông qua xúc tiến đầu tư hiệu quả và đồng bộ các chính sách hỗ trợ. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Bài và ảnh: Phan Nga