Tổng kết cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc

Ngày 28/5, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.852 bài dự thi của các thí sinh chuyên và không chuyên đến từ 32/34 tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng tham gia cuộc thi đa dạng, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam "Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai."

Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích, 3 Giải Sáng tạo, 1 Giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất.

Trong đó, tác phẩm đạt Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội với tác phẩm “Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai.”

Tác phẩm được phát triển theo Biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII với hình tượng chính là Chim bồ câu - Biểu tượng của hoà bình, khát vọng tuổi trẻ. Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng Chung khảo cuộc thi đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay, với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách.

“Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của những người trẻ Việt,” họa sỹ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng Sáu. Đến thời điểm này, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các công tác chuẩn bị cho Đại hội về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Sau Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm trên các phương tiện truyền thông, báo chí, đặc biệt là trên các nền tảng số, mạng xã hội, các ứng dụng số của tổ chức Đoàn để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân được tiếp cận, thưởng thức và lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần của Đại hội.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tại không gian Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động bên lề Đại hội; qua đó tạo điểm nhấn sinh động, góp phần xây dựng hình ảnh một kỳ đại hội đổi mới, sáng tạo, hiện đại, gần gũi với thanh niên./.

Theo TTXVN