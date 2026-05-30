Khơi dậy sức dân từ các phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn, MTTQ phường đã đưa các cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Tuyến đường tổ dân phố Kênh Lâm được đổ bê tông khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Những ngày này, về phường Nam Sầm Sơn dễ dàng cảm nhận được khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng đường giao thông. Nhiều tuyến đường trước đây nhỏ hẹp nay đã được bê tông hóa khang trang; những bờ tường rào cũ được người dân tự nguyện tháo dỡ để mở rộng mặt đường. Kết quả đó bắt nguồn từ việc cụ thể hóa Chỉ thị số 06 ngày 22/1/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về cuộc vận động hỗ trợ làm đường bê tông giai đoạn 2026-2027.

Bà Đàm Thị Thái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn, cho biết: “Qua khảo sát thực tế, toàn phường có 67 tuyến đường cần nâng cấp, cải tạo tại 25 tổ dân phố với tổng chiều dài hơn 14km. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, MTTQ phường đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc đầu tư hạ tầng giao thông, từ đó khơi dậy tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, lùi tường rào, không yêu cầu đền bù, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện”.

Từ sự đồng thuận ấy, phong trào hiến đất mở đường nhanh chóng lan tỏa sâu rộng tại các khu dân cư. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng chục m2 đất, tháo dỡ công trình, cây cối để tạo mặt bằng thi công. Điển hình tại tổ dân phố Việt Trung, 27 hộ gia đình đã hiến gần 800m2 đất để mở rộng tuyến đường dài 320m từ nhỏ hẹp lên 7,5m, với tổng kinh phí thực hiện 320 triệu đồng. Tại tổ dân phố Kênh Lâm, Nhân dân cùng chung tay bê tông hóa thành công 3 tuyến đường dài hơn 200m, mở rộng mặt đường lên 3,5 - 4m. Tổ dân phố Xuân Thượng cũng nhanh chóng hoàn thành tuyến đường dài 160m, rộng 3,5m, tạo thuận lợi cho việc đi lại và chỉnh trang đô thị... Đến nay, thực hiện các công trình theo Chỉ thị số 06 của Đảng ủy phường, cán bộ, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn đã đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, hoàn thành 17 tuyến đường kiên cố với tổng chiều dài hơn 2km.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, MTTQ phường tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động kiên trì của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, niềm tự hào quê hương trong mỗi người dân. Nhờ đó, Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất, trị giá gần 3,5 tỷ đồng để mở rộng các tuyến giao thông liên khu phố. Từ nguồn lực trên, phường đã đầu tư xây dựng hơn 4,5km đường giao thông đồng bộ, hiện đại với tổng giá trị trên 25 tỷ đồng, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Cùng với phát triển hạ tầng, công tác an sinh xã hội cũng được MTTQ phường Nam Sầm Sơn đặc biệt quan tâm. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách giai đoạn 2024-2025, MTTQ phường đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em xa quê. Sau 2 năm triển khai, phường đã hỗ trợ xây mới 47 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng. Những ngôi nhà tình nghĩa không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình thiết thực như “Khu dân cư ứng xử văn minh”, “Khu dân cư sáng - xanh- sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản về môi trường”... Qua đó nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ phường Nam Sầm Sơn trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực tiễn cho thấy, khi chủ trương của Đảng hợp lòng dân, Nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong các phong trào thi đua yêu nước, thì các nguồn lực trong cộng đồng được khơi dậy hiệu quả, góp phần xây dựng phường Nam Sầm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê