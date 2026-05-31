Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đồng Thị Đài

Chiều 31/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đồng Thị Đài, xã Đồng Tiến. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đồng Thị Đài.

Đảng viên Đồng Thị Đài sinh năm 1928, vào Đảng ngày 19/3/1948; ngày vào Đảng chính thức là 29/3/1949. Hiện đảng viên Đồng Thị Đài đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ thôn Thị Tứ, Đảng bộ xã Đồng Tiến.

Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên Đồng Thị Đài đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, gương mẫu trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí luôn giữ vững lập trường tư tưởng và tiên phong trong mọi hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh, đưa địa phương phát triển không ngừng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong chúc mừng đảng viên Đồng Thị Đài vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

“Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận sự cống hiến to lớn của đảng viên, mà còn là biểu tượng của lòng trung kiên với Đảng, với dân tộc, là nguồn động viên, khích lệ để đảng viên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong kính chúc đảng viên Đồng Thị Đài luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, động viên con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phong Sắc