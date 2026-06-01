Đảng bộ xã Nhi Sơn tập trung lãnh đạo nâng cao đời sống người dân

Giữa nhiều khó khăn của một xã biên giới, Đảng bộ xã Nhi Sơn đang tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân. Từ phát triển sản xuất, giảm nghèo, giữ vững an ninh biên giới đến đổi mới phương thức điều hành chính quyền, mọi nhiệm vụ đều được triển khai theo hướng sát dân, gần dân và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Lãnh đạo xã Nhi Sơn thăm mô hình trồng dưa tại bản Pá Hộc.

Xã Nhi Sơn hiện có 679 hộ với 3.385 nhân khẩu, trong đó số người trong độ tuổi lao động là 1.980 người. Địa phương có đường biên giới dài 10,3km tiếp giáp nước bạn Lào. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Nhi Sơn đã tập trung lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có. Trong vụ chiêm xuân năm 2026, tổng diện tích gieo trồng lúa nước đạt 40,2ha, bằng 100,5% kế hoạch. Cây sắn trồng được 121ha, đạt 100,83% kế hoạch; cây ngô đạt 180ha, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Nhân dân còn chủ động trồng bổ sung 3,6ha đào và 1,6ha cây dược liệu các loại, từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế mới phù hợp với điều kiện địa phương.

Cùng với phát triển trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã hiện đạt hơn 11.700 con, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, địa phương đã triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, không để phát sinh dịch lớn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, xã còn chú trọng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất. Đến hết tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 17,5 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo bền vững được xã đặc biệt quan tâm. Hiện toàn xã còn 72 hộ nghèo và 96 hộ cận nghèo. Với quyết tâm không để người dân bị bỏ lại phía sau, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi và an sinh xã hội. Các chương trình hỗ trợ sinh kế được thực hiện gắn với điều kiện thực tế của từng bản, từng hộ dân, qua đó từng bước hạn chế tái nghèo.

Một trong những điểm nổi bật tại Nhi Sơn thời gian qua là công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyển quân hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Các hoạt động tuần tra biên giới, nắm tình hình địa bàn được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, xã cũng đặc biệt quan tâm lĩnh vực văn hóa - xã hội. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân. Địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được Đảng bộ xã chú trọng. Việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, gắn với thực tiễn địa phương. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Hiện Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 27 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 9 đồng chí. Bộ máy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, việc triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác điều hành và phục vụ người dân.

Địa phương đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tuy vậy, quá trình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Nhi Sơn vẫn còn không ít thách thức. Một bộ phận cán bộ, công chức kỹ năng xử lý công việc chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn hạn chế; trang thiết bị phục vụ công tác hành chính chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trước những khó khăn đó, Đảng bộ xã xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Những kết quả đạt được của xã Nhi Sơn sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ việc tập trung phát triển sản xuất, giữ vững an ninh biên giới đến nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện đời sống người dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu