MTTQ xã Triệu Sơn vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể, phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã Triệu Sơn.

Từ sự vận động tích cực của Bí thư chi bộ, trưởng thôn Mỹ Dưa, nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường thôn Lê Lợi, gia đình đảng viên cao tuổi Trần Văn Thỉnh đã tự nguyện phá dỡ, xây lùi hơn 40m tường rào vào 2m để mở rộng đường giao thông. Ban đầu, ông và các con còn băn khoăn, bởi từng tấc đất gắn bó với gia đình đã lâu, lại có giá trị không nhỏ, chưa kể việc phá dỡ, xây dựng lại tường rào sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ mặt trận đến tận nhà vận động, giải thích cặn kẽ, ông nhận ra việc mở đường không chỉ vì cộng đồng mà còn vì lợi ích lâu dài của chính gia đình mình. Ông Thỉnh chia sẻ: “Việc mở rộng đường làng, ngõ xóm là chủ trương hợp lòng dân. Con đường được cải tạo rộng rãi không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi hơn mà gia đình tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều. Chính vì vậy, khi ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền, vận động, sau khi bàn bạc, gia đình đã thống nhất hy sinh lợi ích cá nhân phá dỡ tường rào, hiến hơn 80m2 đất để việc thi công tuyến đường được tiến hành thuận lợi”.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lê Lợi, Đinh Thiên Hùng cho biết: "Không chỉ tiên phong gương mẫu đi đầu, ông Thỉnh cùng các thành viên trong gia đình còn tích cực cùng với ban công tác mặt trận và các đoàn thể vận động bà con trong thôn hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông của địa phương. Kết quả, từ năm 2025 đến tháng 3/2026, toàn thôn đã vận động được 142 hộ dân hiến gần 3.800m2 đất, hàng trăm hộ tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng, bê tông hóa hơn 3,8km đường có chiều rộng từ 5 - 8m. Chính những tấm lòng rộng mở ấy đã tạo nguồn cảm hứng để phong trào hiến đất mở rộng đường làng lan tỏa khắp các ngõ xóm ở xã Triệu Sơn".

Bước vào thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, thôn Mỹ Dưa cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với phương châm: Cán bộ, đảng viên làm trước để Nhân dân làm theo; lấy hộ làm tốt, làm trước để động viên những hộ làm sau nhằm lan tỏa, nhân ra diện rộng để rút kinh nghiệm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Mỹ Dưa Nguyễn Văn Đoán đã cùng với tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiên trì, mềm dẻo thuyết phục cho các hộ dân thấu hiểu. Đối với một số hộ làm ở công ty, doanh nghiệp không tiếp cận được trong giờ hành chính, thì ông tranh thủ khi trời mưa, ngày nghỉ đến tận nhà, gặp bằng được chủ hộ để thuyết phục, vận động. “Mưa dầm thấm sâu”, 80 hộ dân trong thôn đã bảo ban nhau hiến hơn 4.000m2 đất, các công trình, kiến trúc như tường rào, quán, cổng kiên cố, phá dỡ công trình phụ... ước tính trên 6 tỷ đồng, để mở rộng các trục đường thôn từ 3m lên 7m.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Sơn Lê Quang Trung, các tuyến đường nông thôn được mở rộng thông thoáng không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho Nhân dân địa phương có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền vận động khơi dậy tinh thần đoàn kết đồng lòng của người dân. Từ cách làm này, 100% đường giao thông thôn, xóm ở xã Triệu Sơn đã được mở rộng khang trang, sạch đẹp, xe ô tô ra vào thuận lợi, giao thương hàng hóa dễ dàng. Phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông đã thể hiện rõ nét tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”, cán bộ đảng viên đi trước, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Theo thống kê, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, xã Triệu Sơn đã vận động được gần 3.600 hộ dân hiến hơn 138.000m2 đất, phá dỡ tường rào, quán, cổng kiên cố, công trình phụ, hàng nghìn công lao động để mở rộng gần 72,5km đường giao thông nông thôn có bề rộng từ 5,5 - 7,5m, xây dựng 35km tuyến đường mẫu kết nối các xã, với tổng giá trị hiến đất, công trình và đầu tư xây dựng các công trình hàng trăm tỷ đồng.

Thành công của phong trào khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong việc vận động, cùng sự đồng lòng của Nhân dân hiện thực hóa các chủ trương thành hành động. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, là yếu tố cốt lõi để thay đổi bộ mặt địa phương, từng bước hoàn thành tiêu chí đô thị loại IV.

Bài và ảnh: Hoài Linh