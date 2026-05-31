Phát triển đảng viên ở Bát Mọt

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua công tác phát triển đảng viên (ĐV) luôn được cấp ủy, chính quyền xã Bát Mọt đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ thôn Vịn.

Cũng như nhiều chi bộ ở khu vực nông thôn, miền núi trong tỉnh, công tác phát triển ĐV ở Chi bộ thôn Khẹo gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề tạo nguồn. Nguyên nhân chính là do một bộ phận thanh niên có xu hướng rời quê hương đi làm ăn xa; học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp không muốn trở về địa phương vì khó tìm kiếm việc làm; số ít ở lại địa phương thì chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình mà không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng...

Ông Vi Văn Sáng, Bí thư chi bộ thôn Khẹo chia sẻ: “Để có thể đạt được chỉ tiêu phát triển ĐV, chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, ĐV phải luôn là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của thôn, từ đó tạo niềm tin để người dân học tập theo, nâng cao vị thế của tổ chức đảng để quần chúng nỗ lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm 2026 đến nay Chi bộ thôn Khẹo đã kết nạp được 1 ĐV, nâng tổng số ĐV trong chi bộ lên 17 ĐV”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Mọt Lương Thị Lưu cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bát Mọt ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp 65 ĐV mới. Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp ĐV mới. Việc phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú được thực hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đoàn thể và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác tạo nguồn được mở rộng tới nhiều đối tượng khác nhau như học sinh, người lao động trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, đảng bộ xã chú trọng đến lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức hội như nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên. Đây là những lực lượng trẻ, năng động, có tinh thần cống hiến và dễ tiếp thu lý tưởng cách mạng. Thông qua các hoạt động thực tiễn, nhiều quần chúng ưu tú đã được thử thách, rèn luyện và trưởng thành, trở thành nguồn phát triển Đảng quan trọng. Công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các lớp học được đổi mới nội dung và phương pháp, gắn với lý luận thực tiễn địa phương, giúp quần chúng hiểu rõ hơn về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, từ đó nâng cao động cơ phấn đấu vào Đảng.

Do có nhiều giải pháp tích cực, từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay Đảng bộ xã Bát Mọt đã kết nạp được 11 ĐV mới, nâng tổng số ĐV trong toàn đảng bộ lên 434 ĐV; chất lượng ĐV mới ngày càng được nâng cao, đủ năng lực lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương..

Thời gian tới, Đảng bộ xã Bát Mọt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng; chú trọng đào tạo nguồn thông qua các phong trào, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chi bộ trong việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng...

Bài và ảnh: Khắc Công