Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính ở Hoằng Tiến

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, xã Hoằng Tiến đã đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trong cải cách hành chính (CCHC), từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết nhanh gọn.

Xác định CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, UBND xã đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm để thúc đẩy chính quyền số, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và xây dựng thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh, UBND xã đã ban hành kế hoạch về CĐS, lồng ghép các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, coi đây là “kim chỉ nam” cho các hoạt động CĐS trên địa bàn. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã chủ động xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Qua các buổi giao ban định kỳ, việc kiểm tra và đánh giá tiến độ giúp tháo gỡ khó khăn kịp thời, đảm bảo mọi nhiệm vụ CĐS diễn ra đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, xã chú trọng quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về CĐS đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức cơ bản về CĐS, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, phần mềm dùng chung trong giải quyết công việc, từ đó từng bước thay đổi thói quen xử lý công việc truyền thống, nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Công tác tuyên truyền tới người dân được triển khai linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của xã, mạng xã hội, bản tin nội bộ; lồng ghép tại các kỳ họp HĐND, hội nghị UBND, các buổi sinh hoạt chi bộ, lớp tập huấn, hoạt động ngoại khóa tại các trường học, sinh hoạt đoàn thể; hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về CĐS, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt từng bước được nâng lên.

Trong CCHC, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. UBND xã đã phân công 1 công chức phòng văn hóa - xã hội kiêm nhiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS. Thành lập 27 tổ công nghệ số cộng đồng với 81 thành viên hoạt động trên 27 thôn thuộc địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được chú trọng. 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành dùng chung của tỉnh. 100% cơ quan sử dụng chữ ký số trong ký phát hành văn bản điện tử, ký số trên hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ văn bản xử lý điện tử đạt 96%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được quan tâm đầu tư, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí đi lại cho người dân. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 8.301 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 8.187 hồ sơ (đạt trên 98%), xử lý 8.217 hồ sơ, đặc biệt có 5.858 hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Trong phát triển hạ tầng số, xã đã đầu tư hệ thống mạng LAN, đường truyền cáp quang đáp ứng yêu cầu kết nối. Triển khai kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số. Các nền tảng số dùng chung được triển khai đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

CĐS cũng từng bước lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xã Hoằng Tiến chú trọng hỗ trợ người dân, HTX, hộ sản xuất tiếp cận các nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương; từng bước hình thành tư duy sản xuất gắn với thị trường số. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý và tương tác với người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng cho biết: "Với một xã ven biển như Hoằng Tiến, CĐS vừa là thách thức, vừa là bước đi đột phá. Chúng tôi xác định phải bắt đầu từ nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó lan tỏa tới người dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh CCHC, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả CĐS".

Bài và ảnh: Phan Nga