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Tân lãnh đạo Công đảng Anh cam kết trở thành nhà lãnh đạo của “mọi người dân ”

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo Công đảng, ông Andy Burnham cam kết trở thành nhà lãnh đạo của “mọi người dân Anh”, thúc đẩy một nền chính trị đoàn kết hơn, ủng hộ doanh nghiệp và cải thiện đời sống của người lao động. Ông dự kiến chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh vào ngày 20/7.

Tân lãnh đạo Công đảng Anh cam kết trở thành nhà lãnh đạo của “mọi người dân ”

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo Công đảng, ông Andy Burnham cam kết trở thành nhà lãnh đạo của “mọi người dân Anh”, thúc đẩy một nền chính trị đoàn kết hơn, ủng hộ doanh nghiệp và cải thiện đời sống của người lao động. Ông dự kiến chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh vào ngày 20/7.

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Tân lãnh đạo Công đảng Anh cam kết trở thành nhà lãnh đạo của “mọi người dân ”

Ông Andy Burnham cam kết trở thành nhà lãnh đạo của “mọi người dân Anh”. Ảnh: Time.

Phát biểu trước các đại biểu ngày 17/7, ông Burnham khẳng định sẽ là nhà lãnh đạo “vì tất cả mọi người” và cam kết đưa Công đảng lấy lại niềm tin của cử tri trong bối cảnh đảng này suy giảm tín nhiệm sau thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Ông Burnham nói: “Thay đổi bắt đầu từ sự trung thực”, đồng thời thừa nhận thế hệ chính trị gia hiện nay, bao gồm cả bản thân ông, chưa làm được nhiều để thay đổi một nền văn hóa chính trị và mô hình kinh tế “không còn phục vụ tốt cho người dân bình thường”.

Tân lãnh đạo Công đảng nhấn mạnh nước Anh cần một nền chính trị mới, giảm đối đầu và chia rẽ giữa các đảng phái. Ông kêu gọi các nghị sĩ Công đảng tìm kiếm tiếng nói chung với các chính đảng khác, đồng thời chấm dứt tình trạng đấu đá nội bộ và văn hóa “rò rỉ thông tin” trong đảng.

Ông Burnham cho rằng một Công đảng đoàn kết là điều kiện quan trọng để đối phó với sự trỗi dậy của phe cánh hữu tại Anh.

Liên quan đến nội các mới, ông Burnham cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các vị trí chủ chốt, bất chấp nhiều đồn đoán trong thời gian qua. Ông khẳng định sẽ thành lập một ê-kíp lãnh đạo phản ánh nhiều quan điểm khác nhau trong đảng nhằm tăng cường đoàn kết.

Trong bài phát biểu, ông Burnham cũng khẳng định sẽ ưu tiên cải thiện đời sống của người lao động và các cộng đồng chịu nhiều khó khăn, tái khẳng định cam kết triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội quy mô lớn nhất tại Anh kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhấn mạnh các chính sách trong thời gian tới cần hướng đến lợi ích của người dân bình thường.

Bích Hồng

Nguồn: Time

Từ khóa:

#Lãnh đạo #người dân #Người lao động #Đoàn kết #Thủ tướng anh #cải thiện đời sống #Doanh nghiệp #Nhậm chức

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