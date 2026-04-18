Ukraine đề xuất hợp tác với Đức sản xuất UAV, Nga cáo buộc châu Âu can thiệp sâu xung đột

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya vừa diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, Kiev sẵn sàng hợp tác với Đức trong việc sản xuất máy bay không người lái chiến lược và các loại UAV khác, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh phát triển năng lực quốc phòng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/4/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh, Ukraine đang hướng tới việc “thay thế binh sĩ bằng máy bay không người lái” nhằm giảm thương vong trên chiến trường, đồng thời cho biết năng lực sản xuất UAV của nước này mới chỉ được khai thác khoảng một nửa. Ông cũng lưu ý các diễn biến liên quan xung đột tại Trung Đông đang làm chậm một phần hỗ trợ từ phương Tây dành cho Ukraine.

Bên lề sự kiện, Ukraine cho biết đã chuẩn bị cho khả năng diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Trong khi đó, phía Nga tiếp tục đưa ra chỉ trích nhằm vào các nước châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, một số quốc gia châu Âu đang ngày càng can thiệp trực tiếp vào xung đột Ukraine đồng thời viện dẫn việc các cơ sở sản xuất UAV tại châu Âu bị nêu tên trong danh sách do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố danh sách các cơ sở tại nhiều quốc gia châu Âu mà Kiev liên quan sản xuất UAV hoặc linh kiện, trong đó có Đức, Anh, Ba Lan, Hà Lan và một số nước khác.

Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các cơ sở này có thể bị coi là mục tiêu tiềm tàng, qua đó làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng phạm vi căng thẳng.

Một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái (UAV). Ảnh: Defense News

Giới phân tích nhận định, việc các bên liên tục đưa ra cảnh báo và công bố danh sách liên quan đến hạ tầng sản xuất UAV cho thấy xu hướng căng thẳng ngày càng phức tạp không chỉ trên chiến trường Ukraine mà còn lan sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và chuỗi cung ứng quốc tế. Một số ý kiến cho rằng điều này có thể khiến các nỗ lực ngoại giao và trung gian hòa giải trong thời gian tới trở nên khó khăn hơn, trong bối cảnh các bên vẫn giữ lập trường cứng rắn và chưa có dấu hiệu thu hẹp bất đồng.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, Straits Times