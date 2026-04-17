EU rót hơn 1 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng

Ngày 16/4, Liên minh châu Âu (EU) công bố gói tài trợ hơn 1 tỷ USD cho các dự án nghiên cứu và phát triển quốc phòng (R&D), tập trung vào công nghệ không người lái và mở rộng hợp tác với Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị UAV Baba Yaga trước chuyến bay đêm tại Zaporizhzhia, ngày 23/3/2026. Ảnh: Defensenews.

Theo đó, Ủy ban châu Âu đã lựa chọn 57 dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) với tổng kinh phí 1,07 tỷ euro (khoảng 1,26 tỷ USD), cho thấy xu hướng gia tăng đầu tư quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh có nhiều biến động. Trong tổng số này, 675 triệu euro được phân bổ cho 32 dự án phát triển năng lực, trong khi 332 triệu euro dành cho 25 dự án nghiên cứu, với sự tham gia của 634 tổ chức đến từ 26 quốc gia thành viên EU và Na Uy; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 38% và nhận trên 21% tổng nguồn vốn.

Một điểm đáng chú ý là nhiều dự án tập trung vào các công nghệ tác chiến mới, đặc biệt là thiết bị bay không người lái và hệ thống tự động, trong đó các chương trình như EURODAMM, LUMINA, SKYRAPTOR và TALON hướng tới phát triển các phương tiện chi phí thấp và khả năng sản xuất quy mô lớn. Định hướng này phản ánh những điều chỉnh chính sách của EU trước các kinh nghiệm thực tiễn từ xung đột tại Ukraine, nơi các thiết bị không người lái đã được sử dụng rộng rãi và cho thấy hiệu quả đáng kể.

Cùng với đó, EU lần đầu cho phép các tổ chức Ukraine tham gia các dự án của Quỹ Quốc phòng châu Âu với vai trò nhà thầu phụ hoặc đối tác thứ ba, đồng thời dự kiến hoàn tất các thủ tục để mở rộng sự tham gia của Kiev trong thời gian tới. Một số dự án như STRATUS tập trung phát triển hệ thống phòng thủ mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các nhóm thiết bị không người lái, có sự tham gia của phía Ukraine, qua đó đưa kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình nghiên cứu và phát triển.

EU cho phép các tổ chức Ukraine tham gia các dự án của Quỹ Quốc phòng châu Âu. Ảnh: Euronews.

Ngoài ra, hơn 15 dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt động trong ngắn hạn, đồng thời EU cũng triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi cung ứng, hướng tới mở rộng nền tảng công nghiệp quốc phòng. Các gói tài trợ này, cùng với những chương trình liên quan, cho thấy EU đang đẩy mạnh điều chỉnh chính sách và tăng cường đầu tư nhằm đáp ứng các yêu cầu an ninh trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.