Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã, phường

Chiều 2/6, tại phường Tĩnh Gia, Đoàn kiểm tra số 1013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường: Tĩnh Gia, Nghi Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Các Sơn và Trường Lâm về kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung quan trọng khác.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thông tin từ đại diện các xã, phường cũng như Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết: Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 10 phường, xã cơ bản ổn định về tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc, kịp thời phục vụ Nhân dân; tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục được nâng lên...

Các phường, xã đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn.

Cùng với đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều chuyển biến rõ nét trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Nhiệm vụ làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bám sát kế hoạch của tỉnh, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; nội dung đánh giá bám sát chức năng, nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát cũng như theo báo cáo của các xã, phường, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần được khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Trong đó, công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và cân đối nguồn lực còn hạn chế, ảnh hưởng đến các động lực tăng trưởng của một số địa phương; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nguồn lực phục vụ chuyển đổi số còn yếu và thiếu; tình trạng đơn thư khiếu kiện, khiếu nại còn xảy ra; việc giải quyết thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa được như kỳ vọng của Nhân dân; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế...

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các xã, phường tiếp nỗ lực, đoàn kết, động viên cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các xã, phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, với nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời, đề nghị các địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tập trung thực hiện có kết quả nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các xã, phường tiếp tục tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo yêu cầu đặt ra của Trung ương, của tỉnh; quan tâm, chủ động thực hiện tốt chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện, phối hợp với ngành giáo dục tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống đuối nước, dịch bệnh mùa hè. Đồng thời quan tâm làm tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục quan tâm làm tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn...

Phong Sắc