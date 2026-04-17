Syria tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự do Mỹ triển khai

Ngày 16/4, Syria thông báo đã hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ các cơ sở quân sự từng do Mỹ triển khai, sau khi đoàn binh sĩ và trang thiết bị cuối cùng rời căn cứ không quân Qasrak tại tỉnh Hasakah, Đông Bắc nước này. Động thái này khép lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria kể từ năm 2014, khi Washington tham gia chiến dịch chống tổ chức ISIL cùng các lực lượng người Kurd, sau này hình thành Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Syria đã hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ các cơ sở quân sự từng do Mỹ triển khai. Ảnh: MyNorthwest.

Chính quyền Damascus cho biết việc bàn giao phản ánh tiến trình sáp nhập các lực lượng do người Kurd dẫn dắt vào cấu trúc nhà nước. Cùng ngày, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã tiếp các lãnh đạo chủ chốt của SDF tại Damascus để thảo luận về tiến trình này.

Bộ Ngoại giao Syria đánh giá việc tiếp quản được thực hiện trên cơ sở phối hợp với phía Mỹ, đồng thời cho rằng đây là bước tiến trong nỗ lực đưa toàn bộ lãnh thổ, bao gồm các khu vực biên giới và Đông Bắc, dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) xác nhận đã hoàn tất việc bàn giao các căn cứ chính tại Syria, như một phần của quá trình chuyển tiếp được thực hiện theo lộ trình và điều kiện cụ thể. Quá trình này diễn ra sau thỏa thuận đạt được hồi tháng 1 giữa chính phủ Syria và SDF, lực lượng từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và Đông Bắc với sự hỗ trợ từ Mỹ. Sau giai đoạn xung đột ngắn, hai bên đã đạt được thỏa thuận mới vào tháng 3.

Theo thỏa thuận, các lực lượng người Kurd được sáp nhập vào quân đội Syria, trong khi lực lượng an ninh chính phủ được triển khai tại các trung tâm đô thị như Hasakah và Qamishli. Đồng thời, quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới và cơ sở dân sự cũng được chuyển giao cho chính quyền Damascus.

Căn cứ quân sự Tel Baydar của Mỹ ở Hasaka, Syria. Ảnh: Reuters.

Việc Syria tham gia liên minh quốc tế chống ISIL từ tháng 11 được xem là yếu tố góp phần thay đổi vai trò của nước này, qua đó tác động đến sự hiện diện của lực lượng Mỹ. Theo một số phân tích, việc rút quân được thực hiện qua đường bộ qua Jordan nhằm hạn chế rủi ro an ninh trong khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera.