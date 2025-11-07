Chính phủ Syria bác bỏ thông tin Mỹ lập căn cứ quân sự tại Damascus

Bộ Ngoại giao Chính phủ Chuyển tiếp Syria đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ có kế hoạch sử dụng một căn cứ không quân ở khu vực phía nam Damascus nhằm hỗ trợ cho một thỏa thuận “không xung đột” giữa Syria và Israel trong tương lai.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Syria tại thủ đô Damascus. Ảnh: SANA.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn SANA dẫn lại ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: “Thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị triển khai lực lượng quân sự tại một căn cứ gần Damascus là không đúng sự thật.”

Cơ quan này cho biết, Mỹ không có kế hoạch thiết lập bất kỳ căn cứ quân sự nào trên lãnh thổ Syria. Ngược lại, Washington được cho là “đang thể hiện mong muốn hợp tác trực tiếp với chính quyền trung ương ở Damascus, ủng hộ các nỗ lực thống nhất đất nước và phản đối mọi lời kêu gọi chia cắt lãnh thổ.”

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin khu vực cho biết Mỹ đang cân nhắc triển khai một lực lượng tại căn cứ ở Damascus để hỗ trợ thỏa thuận an ninh song phương giữa Syria và Israel. Căn cứ này được cho là nằm gần ranh giới khu vực phi quân sự ở phía nam Syria.

Những đồn đoán này xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Washington vào ngày 10/11. Cuộc gặp dự kiến bàn về khả năng Syria tham gia liên minh chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và thảo luận mối quan hệ Syria - Israel.

Ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Shara , Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, chính thức gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ông và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab, một bước đi được xem là tín hiệu công nhận “kỷ nguyên mới” của Syria sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, TASS