Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi căn cứ không quân Ain al-Assad, Iraq tiếp quản quyền kiểm soát

Quân đội Iraq xác nhận, toàn bộ binh sĩ và trang thiết bị của Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Ain al-Assad, một trong những căn cứ quân sự có vị trí chiến lược quan trọng nhất của nước này. Việc rút quân được hoàn tất vào ngày 25-1, qua đó đưa căn cứ này trở lại hoàn toàn dưới quyền chỉ huy của Iraq. Tuy nhiên, đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức.

Thị trấn Al-Qaim nằm tại khu vực điểm nóng dọc biên giới Iraq – Syria. Ảnh: Tư liệu.

Theo các nguồn tin, động thái trên được thực hiện theo thỏa thuận song phương ký năm 2024 giữa Washington và Baghdad, trong đó quy định lộ trình chấm dứt từng bước việc triển khai của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Iraq trước tháng 9-2025. Liên minh này được thành lập nhằm đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tiến trình rút quân từng bị trì hoãn do những lo ngại liên quan tình hình an ninh khu vực. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani trước đó cho rằng, diễn biến thiếu ổn định tại Syria láng giềng khiến Iraq cần thêm thời gian để bảo đảm an ninh, đặc biệt tại các khu vực biên giới phía tây.

Căn cứ không quân Ain al-Assad nằm tại tỉnh Anbar, miền tây Iraq, giữ vai trò then chốt trong các chiến dịch chống IS và từng là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại nước này trong giai đoạn cao điểm. Việc Mỹ rút khỏi căn cứ này được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Washington tại Iraq.

Căn cứ không quân al-Asad tại sa mạc Anbar, miền tây Iraq.. Ảnh: AP.

Dù đã rút khỏi Ain al-Assad, lực lượng Mỹ vẫn còn hiện diện tại một số địa điểm khác trong và xung quanh Iraq, bao gồm căn cứ Erbil tại khu vực tự trị người Kurd Ali al-Salem ở Kuwait và một căn cứ gần khu vực tiếp giáp ba nước Jordan, Syria và Iraq.

Theo giới phân tích, việc Mỹ rút quân khỏi Ain al-Assad mang ý nghĩa chính trị đáng kể trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục bất ổn. Động thái này sẽ thử thách năng lực của Iraq trong việc bảo đảm an ninh dọc biên giới phía tây giáp Syria, đồng thời có thể tác động tới cục diện an ninh nội bộ, khi sự hiện diện của lực lượng nước ngoài lâu nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.