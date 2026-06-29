Syria lên án các cuộc xâm nhập của Israel, kêu gọi Liên hợp quốc hành động

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 28/6 đưa tin, Syria đã lên án những gì nước này mô tả là các cuộc tấn công và xâm nhập mới của Israel vào lãnh thổ Syria, đồng thời, kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm chấm dứt các hành động vi phạm chủ quyền lặp đi lặp lại.

Binh lính Israel canh gác đường phân chia giữa Cao nguyên Golan do Israel sáp nhập và phần lãnh thổ Syria, gần Majdal Shams vào ngày 16 tháng 7 năm 2025. Ảnh: AFP.

Theo SANA, Bộ Ngoại giao Syria cho biết các lực lượng Israel đã tiến vào lãnh thổ Syria tại các tỉnh miền nam Quneitra và Daraa, đồng thời pháo kích vào một số khu vực trong vùng. Theo Damascus, những hành động này đã gây hoang mang cho dân thường và cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Syria, luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc cũng như Thỏa thuận Phân tách lực lượng năm 1974.

Trong tuyên bố được SANA đăng tải, bộ này cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp đang làm suy yếu những nỗ lực khôi phục an ninh và ổn định, làm gia tăng đau khổ cho người dân và đe dọa khiến căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.

Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình, áp dụng các biện pháp cần thiết để chấm dứt điều mà nước này gọi là những hành vi vi phạm lặp đi lặp lại của Israel, đồng thời bảo đảm việc tôn trọng thỏa thuận năm 1974 điều chỉnh đường ngừng bắn tại khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Israel đã chiếm phần lớn Cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và trên thực tế sáp nhập vùng cao nguyên có vị trí chiến lược này vào năm 1981, một động thái không được phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận.

Trong thời gian cựu Tổng thống Syria Bashar Assad cầm quyền, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích tại Syria, cho biết mục tiêu là các vị trí quân sự của Iran và các hoạt động chuyển giao vũ khí cho phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon. Kể từ khi chính quyền của ông Assad sụp đổ hồi đầu năm nay, giới chức Syria nhiều lần cáo buộc Israel lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp chính trị để tiến hành thêm các cuộc không kích và thực hiện các hoạt động xâm nhập vào những khu vực gần vùng phi quân sự ở miền nam Syria.

Các quan chức Israel cho biết những hành động này nhằm ngăn chặn các nhóm thù địch thiết lập hiện diện quân sự gần biên giới Israel và bảo vệ các lợi ích an ninh của nước này.

Các thành viên tham dự Hội nghị lần thứ tám của Nghị viện Ả Rập và Chủ tịch các Hội đồng tại Cairo, Ai Cập vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Sana.

Trong một diễn biến liên quan, Hội nghị lần thứ tám giữa Nghị viện Arab và Chủ tịch các hội đồng tại Cairo, Ai Cập vào ngày 28 tháng 6, nghị viện Arab đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định của Syria, đồng thời lên án các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria.

Trước đó, Chủ tịch Nghị viện Arab Mohammed bin Ahmed Al Yamahi đã kêu gọi tăng cường đoàn kết Arab và thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn nhằm đối phó với các rủi ro khu vực đang gia tăng cũng như củng cố hành động chung của các quốc gia Arab.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews