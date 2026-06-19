Syria cáo buộc Israel tiếp tục xâm nhập lãnh thổ

Truyền thông nhà nước Syria vừa đưa tin, lực lượng Israel đã tiến hành một cuộc đột kích vào làng Al-Asbah, thuộc tỉnh Quneitra ở miền Nam Syria, trong bối cảnh căng thẳng dọc khu vực biên giới giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Israel tiến hành một cuộc đột kích vào làng Al-Asbah, thuộc tỉnh Quneitra ở miền Nam Syria. Ảnh: Sana.sy

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), một đơn vị gồm 9 xe quân sự Israel đã tiến vào làng Al-Asbah ngay sau nửa đêm 18/6, tiến hành lục soát một số nhà dân trước khi rút khỏi khu vực.

Hiện, chưa có thông tin về thương vong hoặc các vụ bắt giữ liên quan đến sự việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Damascus liên tục cáo buộc Israel vi phạm Thỏa thuận tách lực lượng năm 1974, văn kiện thiết lập vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát giữa Syria và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Giới chức Syria cho biết, lực lượng Israel thời gian qua thường xuyên tiến hành các hoạt động quân sự tại miền Nam Syria, bao gồm các cuộc đột kích, bắt giữ, phá dỡ công trình và pháo kích. Damascus cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm chấm dứt những hành động mà nước này cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Căng thẳng gia tăng từ cuối năm 2024 sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ. Israel sau đó triển khai lực lượng vào vùng đệm do Liên hợp quốc giám sát dọc Cao nguyên Golan, cho rằng nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, Syria và nhiều nước trong khu vực cho rằng động thái này vi phạm các thỏa thuận hiện hành và làm gia tăng bất ổn tại biên giới.

Tổng thống Syria Ahmad Al-Sharaa. Ảnh: Arab News

Chính quyền lâm thời Syria do Tổng thống Ahmad Al-Sharaa đứng đầu đã nhiều lần yêu cầu Israel rút khỏi các khu vực mà Damascus coi là lãnh thổ Syria bị chiếm đóng. Trong khi đó, Israel khẳng định các biện pháp triển khai lực lượng là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia và ngăn chặn các nguy cơ tấn công từ bên ngoài.

Giới quan sát nhận định, tình hình tại khu vực biên giới Syria - Israel tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ leo thang trong bối cảnh các bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về vấn đề kiểm soát lãnh thổ và an ninh khu vực.

Minh Phương