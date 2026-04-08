Sức trẻ Ngọc Lặc - Những vòng tay ấm giữa đời thường

Giữa nhịp sống bộn bề, ở Ngọc Lặc, có một nhóm bạn trẻ vẫn lặng lẽ dành thời gian, công sức để sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Không ồn ào, không phô trương, hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc được duy trì bằng sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, chương trình “Vì bệnh nhân nghèo” đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ. Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, các thành viên còn đóng vai trò kết nối, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện điều trị.

Ông Lê Văn Đoan, ở xã Linh Sơn, là một trong những bệnh nhân được chương trình hỗ trợ. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ông đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời từ các bạn trẻ. Xúc động trước tình cảm đó, ông chia sẻ: “Hoàn cảnh tôi khó khăn, lại ốm đau nên càng vất vả. Khi được các cháu đến thăm, hỗ trợ, tôi rất cảm động. Không chỉ là món quà, mà là sự động viên để tôi có thêm tinh thần chữa bệnh".

Theo bà Lương Thị Mai, cán bộ Tổ Công tác xã hội của bệnh viện, những hoạt động như vậy mang lại hiệu quả thiết thực: “Có nhiều bệnh nhân hoàn cảnh rất khó khăn, chi phí điều trị lớn. Nhờ sự kết nối của các bạn trong câu lạc bộ, nhiều trường hợp đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời, giảm bớt gánh nặng và yên tâm điều trị.”

Từ điểm nhấn “Vì bệnh nhân nghèo”, hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc còn được nối dài qua nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Những chuyến đi mang tên “Vòng tay nhân ái” đã đưa các thành viên đến với nhiều bản làng, trao tận tay quà, quần áo, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến đi là một lần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng bằng những hành động cụ thể.

Song song với đó, chương trình “Hạt gạo trao tay” được duy trì thường xuyên, hướng tới các cụ già neo đơn, những hoàn cảnh thiếu thốn trong cuộc sống. Những bao gạo nghĩa tình tuy không lớn nhưng góp phần giúp họ có thêm bữa cơm đủ đầy, vơi bớt nhọc nhằn thường nhật.

Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kiên Thọ.

Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc được thành lập năm 2021, với khoảng 20 thành viên làm nhiều ngành nghề khác nhau, sinh sống cả trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Dù mỗi người một công việc riêng, nhưng họ đều chung mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

Anh Nguyễn Văn Đại, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Chúng tôi làm thiện nguyện xuất phát từ tấm lòng. Mỗi người góp một chút công sức, một chút điều kiện để cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Khi thấy họ có thêm niềm tin, đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục".

Sau hơn 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, kêu gọi ủng hộ tiền mặt, quần áo và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hàng tỷ đồng, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và bệnh nhân trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động trực tiếp, câu lạc bộ còn tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin, kết nối các nhà hảo tâm. Những lời kêu gọi minh bạch, kịp thời đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, qua đó giúp nhiều hoàn cảnh được hỗ trợ đúng lúc.

Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024.

Với những nỗ lực bền bỉ, cuối năm 2024, Câu lạc bộ Sức trẻ Ngọc Lặc đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời là động lực để câu lạc bộ tiếp tục hành trình sẻ.

Những việc làm giản dị của các bạn trẻ ở Ngọc Lặc đang từng ngày lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Từ “Vì bệnh nhân nghèo”, “Vòng tay nhân ái” đến “Hạt gạo trao tay”, mỗi hoạt động là một nhịp cầu kết nối yêu thương, góp phần làm ấm thêm cuộc sống bằng chính sức trẻ và lòng nhân ái.

Nguyễn Linh